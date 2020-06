The Little Mermaid: Halle Bailey parla del contraccolpo online e come tiene la testa alta

Halle Bailey di The Little Mermaid si è rivolta al web per parlare del contraccolpo online al suo annuncio come interprete di Ariel.

Si è seduta con Teen Vogue per parlare della sua vita e usare la sua piattaforma per la positività. Alla fine, è arrivata all’attesissima versione live-action del classico Disney. Bailey è ancora molto grata per essere stata lanciata, e sta bilanciando il buono con il cattivo quando si tratta della risposta di Internet.

Le cose si sono notevolmente raffreddate, ma il problema probabilmente riapparirà quando il trailer uscirà. Fino ad allora, ci sarà comunque tempo per rimanere positivi ed essere aperti all’esperienza per la giovane attrice. Ne ha sentite di tutti i colori, anche davvero pesanti, ma non lascerà che ciò l’abbatta. C’è così tanto supporto là fuori e l’aiuta a respingere l’odio.

“Abbiamo sempre imparato a tenere la testa alta, indipendentemente dalla situazione”, ha detto la giovane attrice a Teen Vogue. “Non importa quello che qualcuno ha da dire su di te… continui a spingere.”

Quando è arrivata la notizia del casting, Variety si è seduta con l’attrice e ha ribadito la sua eccitazione per essere associata a questo progetto: “Mi sento come se stessi sognando, e sono solo grata”, disse la Bailey. “E non prendo nota alla negatività. Sento solo che questo ruolo è qualcosa di più grande di me, e sarà bello. Sono così entusiasta di farne parte“.

Quindi, si sente fiduciosa di essere parte di questa scelta, e ne tempo l’accettazione e la positività circa il suo ruolo è aumentato a dismisura, lasciando solo ignobili razzisti, troll e detrattori a tutti i costi nel coro dell’opposizione.

“Penso che lo spirito di un personaggio sia ciò che conta davvero”, ha detto Benson ha detto alla folla in occasione di una convention. “Ciò che porti sul tavolo per un personaggio, per quanto riguarda il loro cuore e il loro spirito, è ciò che conta davvero. E il l’input pacchetto esterno – perché ammettiamolo, sono davvero molto vecchio – arriva quando canto ‘parte del tuo mondo’. Se dovessi giudicarmi dal modo in cui guardo dall’esterno, potrebbe cambiare il modo in cui interpreto la canzone. Ma se chiudo gli occhi, posso ancora sentire lo spirito di Ariel. Dobbiamo essere narratori. E non importa come appariamo all’esterno, non importa la nostra razza, la nostra nazione, il colore della nostra pelle, il nostro dialetto, che io sia alto o magro, sovrappeso o sottopeso, oppure i miei capelli sono di qualsiasi colore, dobbiamo solo raccontare la storia. Ed è quello che vogliamo fare, vogliamo fare un collegamento con il pubblico. Quindi so per Disney, che mettono il cuore nella narrazione, è proprio quello che vogliono fare. Vogliono comunicare con tutti noi nel pubblico in modo che possiamo innamorarci di nuovo del film.”

