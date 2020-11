The Mandalorian 2: Ahsoka e Bo-Katan potrebbe rincontrarsi in un episodio della seconda stagione?

Sembra che Ahsoka Tano e Clan Cryze potrebbero tornare in The Mandalorian prima della fine della stagione.

Katee Sackhoff ha portato in vita Bo-Katan Kryze nel Capitolo 11, insieme a Sasha Banks e Simon Kassianides come due membri della tribù mandaloriana di Bo-Katan. Rosario Dawson ha portato in scena l’ex Jedi Ahsoka Tano nell’episodio più recente, il Capitolo 13.

La recente storia di Dawson su Instagram potrebbe suggerire che tornerà e lavorerà con i Mandaloriani di Bo-Katan. Kassianides ha pubblicato una sua foto con Dawson su Instagram, complimentandosi con lei in base alla loro passata esperienza lavorativa. Dawson ha risposto dicendo quanto le è piaciuto lavorare di nuovo con lui in The Mandalorian, ma gli attori non hanno lavorato insieme in The Mandalorian poiché entrambi sono apparsi in episodi separati. Dawson potrebbe aver quindi lasciato intendere che tornerà come Ahsoka in un episodio che include anche la tribù di Bo-Katan?

Una riunione di Bo-Katan e Ahsoka piacerebbe sicuramente ai fan di Star Wars. Le due hanno una lunga storia in comune alle spalle, vista in Clone Wars, quando Bo-Katan ha incrociato Ahsoka mentre cercava aiuto per riprendere Mandalore da Darth Maul. Sebbene non fosse più un membro dell’Ordine Jedi, Ahsoka ha perorato la causa di Bo-Katan assieme a Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. I Jedi non potevano partecipare al combattimento da soli, ma mandarono la 501a Legione sotto il comando del Capitano Rex a Mandalore per combattere al fianco di Bo-Katan e Ahsoka. L’assalto fu un successo, con Ahsoka che sconfisse personalmente Maul.

"On her new Instagram, Rosario Dawson, shared how she enjoyed working with Simon Kassianides, who plays Axe Woves. Is it possible that Dawson indirectly hinted / confirmed that Ahsoka could still return this season?" Source: https://t.co/811A1NmkKp pic.twitter.com/OFaAYEziob — Director Krennic (@BeingKrennic) November 30, 2020

Bo-Katan e Ahsoka hanno anche un amico condiviso in Sabine Wren, il membro mandaloriano della cellula Spectre dell’Alleanza Ribelle.

In Star Wars Rebels, Sabine, brandendo la Darksaber, ha aiutato Bo-Katan a ottenere una vittoria decisiva contro le forze di occupazione dell’Impero. In ultimo ha consegnato l’arma nelle mani della mandaloriana, quando Bo-Katan è diventata il nuovo Mand’alor, leader dei Mandaloriani uniti. Dopo la caduta dell’Impero, Sabine e Ahsoka intrapresero un viaggio alla ricerca di Ezra Bridger, il Jedi della ciurma dello Spettro che salvò la vita di Ahsoka e in seguito scomparve durante una battaglia contro il Grand’ammiraglio Thrawn.

Non sappiamo cosa sia successo a Sabine, ma sappiamo che Ahsoka sta ancora cercando il Grand Ammiraglio Thrawn. Nel frattempo, Bo-Katan sta ancora cercando di riprendersi la Darksaber da Moff Gideon. Non è difficile immaginare che le loro due missioni diventino una.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...