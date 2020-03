The Mandalorian 2: Ashley Eckstein commenta il rumor sulla partecipazione di Ahsoka

La doppiatrice originale di Ahsoka Tano, Ashley Eckstein, ha risposto ai recenti rapporti che lasciano intendere Rosario Dawson porterà in scena il tanto personaggio amato in live-action nella seconda stagione di The Mandalorian.

Ahsoka Tano è diventata uno dei personaggi più amati di Star Wars nel corso degli anni a causa della sua crescita in Star Wars: The Clone Wars e della sua apparizione in Star Wars Rebels. Ci sono stati alcuni personaggi animati di Star Wars che hanno fatto il salto nel contesto live-action, come Saw Gerrera, e molti fan hanno sperato che Ahsoka Tano potesse fare lo stesso ad un certo punto.

Secondo recenti rapporti della scorsa settimana, sembra che Ahsoka Tano apparirà finalmente in live-action nella seconda stagione di The Mandalorian. Prima della notizia, c’è stato un dibattito tra i fan su chi dovrebbe dare vita ad Ahsoka Tano. Mentre si dice che Rosario Dawson la stia portando alla vita nella serie, alcuni ritengono che la doppiatrice originale del personaggio, Ashley Eckstein, dovrebbe essere l’attrice ad interpretarla.

In un recente post su Instagram, Ashley Eckstein ha parlato di quei resoconti che parlano di Rosario Dawson.

“Quando le persone hanno bisogno di te, li aiuti, non importa come”. Quando registrai questa linea di dialogo per Ahsoka Tano nel finale di stagione di Clone Wars, ho deciso che sarebbe stato il mio personale motto per il 2020. So di voler usare e dedicare le mie piattaforme come attrice per aiutare le persone. Non avevo idea di quanto vero e importanto sarebbe stato quel motto, non solo per me stessa ma per tutti nel 2020. Sono portata a credere che aiutereste le persone senza l’aspettativa di ricevere qualcosa in cambio. Comunque, mentre scrivo questo messaggio, è davvero difficile da mettere già a parole il mio apprezzamento per l’aiuto che i fan di Star Wars mi hanno dato, perché davvero non mi aspettavo ila risposta d’apprezzamento che ho ricevuto. Mi sveglio tutti i giorni con la missione di donare speranza, luce ed il mio cuore brucia di gratitudine dopo esser stata bersaglio di tanto amore da parte della comunità di Star Wars. Dal profondo del mio cuore, voglio ringraziarvi.

La settimana scorsa un rumor è stato rilasciato riguardo Ahsoka Tano e la sua comparsa nella seconda stagione di The Mandalorian. Ho letto tutte le vostre domande e i vostri commenti al riguardo, e grazie alla vostra pazienza ho potuto leggere tutti per poter rispondere. La verità è che, non sono stata coinvolta nella seconda stagione di The Mandalorian. Non posso rispondere a domande riguardo qualcosa di cui non faccio parte. Sono un’attrice ed ho recitato in ogni tipo di medium, film live-action/televisione, cinema, doppiaggio e il mio sogno da ormai 14 anni è continuare ad interpretare Ahsoka in ogni forma. Continuerò ad essere grata per l’opportunità di aver potuto aiutare a creare le storie di Ahsoka, e sarò sempre felice di vedere la sua eredità continuare. Sono solo un membro di una incredibile schiera di talenti che ha contribuito a portare alla vita Ahsoka. La decisione finale per il personaggio non è mia, e non posso commentare riguardo qualcosa di cui non so niente.”