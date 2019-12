The Mandalorian 2: Darth Maul comparirà nella seconda stagione?

SPOILER NELL’ARTICOLO!

Come sapete oggi vi abbiamo parlato della seconda stagione di The Mandalorian, già confermata, e della frase che ha lasciato intendere siano in arrivo alcuni personaggi della saga molto amati.

Come sapete se avete visto il finale, Moff Gideon si è mostrato con una particolare arma in mano, appartenuta precedentemente ad uno dei Sith più amati dell’intera saga, Darth Maul; creata da Tarre Vizsla, il personaggio che si è imposto nella storia della galassia lontana, lontana come il primo mandaloriano a diventare un cavaliere jedi.

Ovviamwente stiamo parlando della spada nera. Anche se l’ultima volta che l’abbiamo vista era nelle mani di Bo-Katan, la spada è passata dalle mani di Darth Maul, conosciuto dopo solo come Maul, quando ha preso il controllo di Mandalore al fine di attirare Obi-Wan Kenobi e adempiere alla sua vendetta nei confronti del Jedi.

Con un paio di post degli impersonatori del famoso Sith, Ray Park e Sam Witwer, la credenza che il personaggio sia destinato a tornare è diventata molto grande.

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’emergere del Primo Ordine. Seguiamo il travaglio di un pistolero solitario nella parte esterna della galassia, lontana lontana.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre.

