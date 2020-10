The Mandalorian 2: Disney rilascia un nuovo spot con scene inedite

Grazie alla pagina Twitter della serie The Mandalorian, che per molti è la vera punta di diamante di cui adesso Disney + dispone, almeno probabilmente fino all’arrivo delle serie Marvel parte del MCU, possiamo mostrarvi un nuovo promo con alcune scene inedite.

Potete vederlo qui sotto:

“Wherever I go, he goes." Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. — The Mandalorian (@themandalorian) October 12, 2020

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney + del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione arriverà il 30 ottobre 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...