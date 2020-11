The Mandalorian 2: ecco i concept art dal capitolo 13 intitolato The Jedi

Attenzione, spoiler sulla nuova puntata. Continuate a vostro rischio e pericolo.

Il quinto episodio della stagione 2 di The Mandalorian, “The Jedi”, ha incluso ancora una volta alcune straordinarie illustrazioni per accompagnare i titoli di coda con uno sguardo alternativo ai momenti chiave dell’episodio.

L’episodio si è rivelato ricco di chicche per i fan dell’universo espanso, legate alla trilogia originale, ai prequel, alle Guerre dei Cloni e Rebels e altro, tutto grazie al debutto di Ahsoka Tano ed è un episodio che probabilmente ispirerà molte espressioni d’entusiamso.

Dopo la rivelazione della cosiddetta Nuova Era dell’Impero e ciò che Moff Gideon intende fare con Baby Yoda, l’episodio cinque ha visto la tanto attesa rivelazione della Jedi interpretata da Rosario Dawson e, ancora più sorprendentemente, il vero nome e il retroscena del Bambino. C’è stato anche un collegamento con l’inevitabile futuro di Ahsoka, con la menzione della fazione dell’Impero apparentemente alternativa del Grandammiraglio Thrawn e un nuovo percorso per Din e Grogu, il nome vero del bambino, che li legherà ulteriormente alla storia dei Jedi.

Qui sotto potete vedere i concept:

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione è arrivata il 30 ottobre 2020.

