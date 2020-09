The Mandalorian 2: ecco le prime immagini dall’attesissima seconda stagione

Din Djarin e Baby Yoda tornano nelle prime immagini della seconda stagione della serie Disney +, The Mandalorian.

Entertainment Weekly sta tirando il sipario sulla seconda stagione di The Mandalorian, poiché la rivista ha svelato le prime immagini del prossimo capitolo della serie. Le immagini presentano Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, alias il mandaloriano protagonista, mostrano il gradito ritorno di Carl Weathers nei panni di Greef Karga e di Gina Carano nei panni di Cara Dune.

Nelle immagini compare anche Baby Yoda, l’adorabile creatura verde ufficialmente conosciuta come Il Bambino.

Potete vedere le immagini qui sotto:

E qui sotto le cover dedicate:

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione arriverà il 30 ottobre 2020.

