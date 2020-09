The Mandalorian 2: Favreau e Filoni a proposito della seconda stagione

La stagione 2 di The Mandalorian non si concentrerà esclusivamente su Din Djarin (Pedro Pascal).

Dopo il suo debutto di successo, la prima serie TV live-action di Star Wars tornerà per una seconda stagione. Anche se l’interesse principale dei fan sarà per il pistolero solitario titolare e Baby Yoda, non sembra che lo show sarà incentrato solo su Mando come la sua prima stagione.

Disney e Lucasfilm hanno iniziato a fare marketing per la seconda stagione di The Mandalorian abbastanza tardi, forse perché sanno che il pubblico si sintonizzerà una volta che i nuovi episodi usciranno a partire dal prossimo mese. Quando la campagna promozionale inizierà ufficialmente, verranno rilasciate ulteriori informazioni sul progetto. Ciò include il primo sguardo dei fan alla prossima stagione accompagnato da una lunga dichiarazione che rivela nuovi dettagli su cosa aspettarsi dallo spettacolo. Ciò include il modo in cui il mondo di The Mandalorian si espande oltre il suo input principale.

In un’intervista con EW come parte della copertura della pubblicazione della stagione 2 di The Mandalorian, il creatore dello show Jon Favreau ha rivelato che il prossimo anno sarà più grande del suo predecessore, con storie incentrate su altri personaggi oltre al mandaloriano. Il produttore esecutivo Dave Filoni fa eco a questo sentimento, ma ha anche aggiunto che la relazione principale sarà ancora tra Din e Baby Yoda.

“La nuova stagione mette in scena l’introduzione di una storia più ampia nel mondo” ha detto Favreau. “Le storie diventano meno isolate, ma ogni episodio ha il suo sapore, e speriamo di dare molto più spazio allo spettacolo.”

Al che Filoni ha aggiunto: “Tutto diventa più grande, la posta in gioco aumenta, ma anche la storia personale tra il Bambino e il Mandaloriano si sviluppa in un modo che penso piacerà alle persone“. In ultimo Favreau ha concluso dicendo: “Quando introduciamo altri personaggi, ci sono opportunità di seguire diverse trame. Il mondo è stato davvero affascinato da Game of Thrones e da come si è evoluto man mano che i personaggi seguivano trame diverse – questo mi attrae molto come membro del pubblico“.

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione arriverà il 30 ottobre 2020.

