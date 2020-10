The Mandalorian 2: gli episodi saranno più lunghi

Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita del primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, la prima e acclamata serie live action ambientata nell’universo di Star Wars che ha visto il debutto del Mandaloriano e sopratutto di Baby Yoda. Ebbene, una delle particolarità della prima stagione era la durata degli episodi, che si attestavano in media sui 30 minuti, ma la nuova avrà invece degli episodi più lunghi!

Jon Favreau confirmed a few weeks back that each episode of #TheMandalorian Season 2 would share around the same runtimes so looks like we are getting 50-52 minute long episodes per week!

— Corey Van Dyke (@Corey_WolfPack) October 24, 2020