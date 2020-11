The Mandalorian 2: i fan reagiscono positivamente all’introduzione di un personaggio di Clone Wars

Attenzione, spoiler sulla nuova puntata. Continuate a vostro rischio e pericolo.

La stagione 2 di The Mandalorian è finalmente arrivata al momento che i fan di Star Wars stavano aspettando: il debutto live-action di Ahsoka Tano, pre-annunciato un paio di puntate fa.

L’icona di Clone Wars e Rebels è stata portata in scena da Rosario Dawson, che ha indossato panni piuttosto ingombranti, dato che il personaggio di Ahsoka è nato ed è stato plasmato dalla doppiatrice Ashley Eckstein. Quindi come hanno reagito i fan di Star Wars vedendo questa nuova versione di Ahsoka Tano? Dall’aspetto delle cose sui social media, la Ahsoka della Dawson sta ricevendo un caloroso benvenuto nell’universo di Star Wars, anche dai fan irriducibili di Clone Wars e Rebels.

Qui sotto potete vedere alcune reazioni:

This is a monumental Episode of #TheMandalorian

Seeing #AhsokaTano in live action just gave me chills. Thank you Dave Filoni, Rosario Dawson is amazing as Ahsoka and she nailed it. We got a name for Baby Yoda(Grogu), Thrawn is still alive which means Ezra is out there somewhere pic.twitter.com/7bwFM3XZU4 — Kiran Nolan (@KiranNolan) November 27, 2020

#TheMandalorian #AhsokaTano That episode was fucking amazing! I can't believe after all these years we've finally got to see Ahsoka in live action. pic.twitter.com/jdaLlUNq07 — Zacharia (@SCOZZEY) November 27, 2020

Before she is brought into live action I would like to thank Ashley Eckstein for bringing Ahsoka Tano to life in animation for us. One of the best characters in all of Star Wars. pic.twitter.com/FGM6dZSFmu — 🎒 (@kingbackpackii) November 27, 2020

This… this is the quality we deserved#AhsokaTano #TheMandalorian pic.twitter.com/WyCLOeWHQ6 — Annie ღ // a rebel girl (@Truhxnxd) November 27, 2020

Ahsoka Tano and Bo-Katan in live action, this is fucking perfect #TheMandalorian pic.twitter.com/UHHriRaVrH — Artvan (@theartvan96) November 27, 2020

Chapter 13 is some of the best Star Wars content ever created. Finally getting to see Ahsoka Tano (my favourite character) in live-action was everything I wanted and more. Rosario Dawson was just perfect, Ludwig nailed the score and this is Star Wars at its best. #TheMandalorian pic.twitter.com/Vl3G1eFXgv — brendelf 🧝🏽 (@brendanomallley) November 27, 2020

Damn Filoni really took his position and got Ahsoka Tano, Boba Fett, and Thrawn all back for the live action series, setting up Disney+'s future to be the greatest star wars live action in a while #AhsokaTano #TheMandalorian pic.twitter.com/dl5p9FkapE — Tyler Erwin (@DA_SHADOWMAN) November 27, 2020

Leggi anche: il capitolo 13 svela il passato e il vero nome di Baby Yoda

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione è arrivata il 30 ottobre 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...