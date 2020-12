The Mandalorian 2: il Capitolo 14 mostra il ritorno di un personaggio dalla prima stagione

ATTENZIONE SPOILER, CONTINUA A LEGGERE A TUO RISCHIO.

Con solo un paio di episodi rimasti nella seconda stagione di The Mandalorian, le cose stanno iniziando a diventare pazze.

Il nuovo episodio di venerdì, “The Tragedy“, è stato uno dei più ricchi d’azione dell’intera serie ed è terminato con un grande cliffhanger che lascerà i fan stressati fino alla prossima settimana. Tuttavia, prima che questo episodio introducesse il suddetto cliffhanger, ha portato una risoluzione per uno dei più grandi misteri della prima stagione, rivelando il vero destino dell’assassina Fennec Shand e l’identità dell’uomo con gli stivali che l’ha trovata su Tatooine.

Se ricordate, nel quinto episodio della prima stagione di The Mandalorian, la Fennec Shand di Ming-Na Wen fu apparentemente ucciso da Toro Calico nel tentativo di pugnalare alle spalle Din Djarin. Alla fine dell’episodio, una misteriosa figura con gli stivali si avvicinò al corpo di Shand. In “The Tragedy” apprendiamo finalmente che Fennec Shand è sopravvissuta alla ferita del blaster, grazie all’aiuto di Boba Fett.

Come teorizzato dai fan l’anno scorso, è stato proprio Boba Fett a imbattersi in Fennec alla fine dell’episodio noto come “The Gunslinger“. Durante questo ultimo episodio, Fennec spiega a Mando che Boba Fett le ha salvato la vita. Tira via parte del suo corpetto e mostra parti meccaniche nella regione dell’ombelico, lasciando intendere che Boba Fett ha usato quei pezzi per mantenere il suo corpo funzionante.

Il fatto che Fennec sia viva è sicuramente utile per Mando, come apprendiamo durante l’episodio. Lei e Boba Fett combattono al suo fianco per la maggior parte dell’episodio, e si impegnano a continuare ad aiutarlo nel suo viaggio. Come abbiamo visto nella prima stagione, e di nuovo nel nuovo episodio, Fennec è un cecchino incredibilmente dotato. È un potente alleato per Mando da avere, così come lo è anche Boba Fett, che ha finalmente raggiunto il suo potenziale come uno dei personaggi più letali di tutto l’universo di Star Wars.

Finora è stata davvero incredibile la nuova stagione di The Mandalorian, non date retta a chi si lamenta circa il fatto che per ora ci siano stati solo filler, infatti abbiamo visto episodi davvero emozionalmente, avvincenti (a parte quello diretto da Peyton Reed), come anche l’introduzione di personaggi molto amati dai fan. Si, se volete conoscerli bene dovete vedere le serie animate Clone Wars e Rebels, visto che fanno parte della continuity del franchise e sono prodotti audiovisivi. Nessuno pretende che leggiate tutti i romanzi o i fumetti, ma per quanto riguarda film e serie la questione è diversa.

Ad ogni modo, con Temuera Morrison di ritorno nell’universo di Star Wars, non era sicuro che avrebbe interpretato proprio Boba Fett, ma quest’episodio ha tolto ogni dubbio. L’attore è tornato in scena addirittura con indosso l’iconica armatura verde, in una sequenza d’azione davvero superlativa. Avevamo visto brevemente l’attore alla fine del primo episodio, ma la sua armatura la indossava il personaggio di Timothy Olyphant, e fino a questo episodio non era confermato chi fosse la misteriosa figura ammantata interpretata da Morrison.

Ma quando Din Djarin è atterrato sul pianeta Tython per portare Baby Yoda / Grogu all’ex tempio Jedi, è stato seguito da una nave piuttosto iconica, la Slave I. Non appena la nave è entrata nell’atmosfera è diventato chiaro dove si stava dirigendo lo spettacolo. E dopo una breve situazione di stallo, Boba Fett ha indossato l’armatura e si è unito a Djarin per combattere una squadra di Stormtrooper al fianco di Fennec Shand.

Dopo anni di speculazioni, finalmente sappiamo che Boba Fett è sopravvissuto al pozzo del Sarlacc, e inoltre abbiamo scoperto che Jango Fett non era un puro mandaloriano in quanto in origine era un trovatello, adottato dai guerrieri di Mandalore.

