The Mandalorian 2: il titolo del capitolo 13 anticipa l’arrivo di Ahsoka Tano?

Dopo esser stata anticipata, pare che finalmente Ahsoka Tano stia per fare il suo debutto in live-action.

La cosa ci pare più che ovvia (ma non confermata), per via del titolo dell’episodio di The Mandalorian che uscirà venerdì prossimo, intitolato “The Jedi”. A meno che non si tratti di qualcos’altro, pare che vedremo Din Djarin (Pedro Pascal) entrare in contatto con grandi icone della saga di Star Wars come la ex padawan di Anakin Skywalker.

La notizia è apparsa per la prima volta su Orbit Showtime Network, un fornitore di servizi via cavo del Medio Oriente. Lì, è stato rivelato che il titolo del Capitolo 13 di The Mandalorian sarebbe stato “The Jedi”. Meglio ancora, il sito rivela che l’episodio durerà circa 45 minuti.

Dopo che la fuga di notizie ha iniziato a diffondersi online, OSN ha rimosso rapidamente la menzione del titolo dell’episodio. Lo stesso servizio in precedenza ha inavvertitamente anticipato il titolo dell’episodio della scorsa settimana, che si chiamava “The Siege”. Combina la fuga di notizie con il fatto che Dave Filoni dirigerà l’episodio – l’effettivo creatore di Ahsoka – e hai quella che sembra proprio una chiara indicazione che il debutto live-action del personaggio arriverà la prossima settimana.

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione è arrivata il 30 ottobre 2020.

