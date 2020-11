The Mandalorian 2: Janina Gavankar di Star Wars: Battlefront 2 rivela il suo “cameo segreto”

Janina Gavankar, star di Star Wars Battlefront II, ha avuto un ruolo segreto nell’episodio 3 della nuova stagione di The Mandalorian, e ha rivelato il modo sorprendente in cui è stata coinvolta.

La nuova stagione di The Mandalorian è già stata riempita con alcuni cameo di grande successo e personaggi secondari. L’episodio 1 vedeva Timothy Olyphant nei panni di Cobb Vanth e Temuera Morrison nei panni di quello che crediamo essere Boba Fett, mentre l’episodio tre vedeva la star della fantascienza televisiva, Katee Sackhoff, fare il proprio debutto live-action come Bo-Katan Kryze.

Poco dopo la seconda stagione di The Mandalorian, l’episodio 3 – intitolato “The Heiress” – ha debuttato su Disney +, e Gavankar ha rivelato di aver interpretato un ruolo nell’episodio. Gavankar non è estranea a Star Wars, poiché ha interpretato il ruolo principale di Iden Versio in Star Wars Battlefront II. La storia di Iden nel gioco la vede iniziare come membro dell’esercito dell’Impero e comandante della Squadra Inferno. Ma alla fine cambia lato per aiutare la ribellione. Sebbene la rivelazione di Gavankar abbia dato ai fan la speranza di vedere Iden Versio, in realtà il ruolo è sostanzialmente diverso.

Dopo che Gavankar ha rivelato di essere collegata alla stagione 2 di The Mandalorian, ha parlato con IGN del suo ruolo segreto.

Coloro che hanno setacciato l’episodio per cercare di intravedere Gavankar non avranno però avuto fortuna. L’attrice ha rivelato che il suo ruolo non era d’attrice, ma piuttosto da “burattinaio”. Il veterano degli effetti speciali Frank Ippolito è stato assunto per lavorare sugli alieni di Mon Calamari dell’episodio, e ha un rapporto di lavoro di lunga data con Gavankar. Quindi, le ha chiesto se voleva aiutarlo e gestire una parte del Mon Calamari su Trask. Gavankar ha accettato con entusiasmo l’invito.

“C’è un Mon Calamari che si mette le mani sui fianchi. Quello è Frank Ippolito, che è dentro quel costume. Ha realizzato quel copricapo e ci vogliono due manovratori per animarlo. Avevano bisogno di un secondo burattinaio per gestire solo le narici di questo personaggio, così [Ippolito] mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Vuoi venire a muovere le narici di questo Mon Calamari?’. Ed io ho detto: ‘Cazzo, si!’.”

Non solo i fan sono probabilmente sorpresi di sentire che il ruolo di Gavankar nell’ultimo episodio di The Mandalorian è stato quello di “controllore delle narici” di un Mon Calamari, ma si scopre che la sua presenza è stata una sorpresa anche per la maggior parte della crew. L’attrice ha rivelato che il produttore esecutivo, regista e scrittore Dave Filoni, era tra coloro che erano confusi nel vederla sul set. La sua risposta dopo aver appreso che Gavankar stava prestando servizio come manovratore è stata “avvio che l’avresti fatto”, o cose del genere.

Sebbene la partecipazione di Gavankar a questo episodio di The Mandalorian non abbia significato la resa live-action di Iden Versio, forse il suo coinvolgimento potrebbe portare ad una simile cosa.

Versio è ancora viva durante gli eventi di The Mandalorian e Battlefront II ha lasciato un enorme divario nella sua storia tra la Battaglia di Jakku e gli eventi della trilogia sequel. Ora che è stata sul set, Filoni e Jon Favreau potrebbero iniziare a pensare a come Iden potrebbe essere coinvolta nella storia, anche se solo per un singolo episodio. E, poiché Gavankar è anche nell’età perfetta per interpretare Iden Versio durante il periodo di The Mandalorian, potrebbe essere molto semplice l’introduzione.

