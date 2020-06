The Mandalorian 2: Jon Favreau assicura che la seconda stagione arriverà a ottobre

La pandemia di coronavirus avrebbe potuto causare la chiusura completa di una serie di produzioni cinematografiche e televisive e complicare i ritardi di rilascio, ma il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, ha confermato al festival TV ATX che le riprese principali della seconda stagione si sono concluse e che i nuovi episodi arriveranno ad ottobre su Disney + come previsto.

Varie fonti alla Disney hanno suggerito che la seconda stagione non sarebbe stata ritardata, ma con lo stesso Favreau coinvolto direttamente non solo nelle riprese della serie ma anche nel suo processo di post-produzione, la sua autorità sui progressi del progetto è sicuramente più definitiva.

“Siamo stati abbastanza fortunati ad aver terminato le riprese prima del blocco, quindi grazie a Lucasfilm e ILM, tecnologicamente all’avanguardia, siamo stati in grado di sviluppare tutti gli effetti visivi in remoto. Sarà disponibile come previsto su Disney + ad Ottobre”, ha detto Favreau a una tavola rotonda durante l’evento con i colleghi registi Dave Filoni, Deborah Chow, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard e Rick Famuyiwa, diretto da Anthony Breznican. “Si baserà su ciò che le persone hanno amato dalla prima stagione. Non sembra la prossima stagione, sembra che il lavoro continui.”

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione arriverà ad ottobre 2020.

Fonte

