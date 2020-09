The Mandalorian 2: Jon Favreau parla del minutaggio degli episodi e come potrebbe variare

Da quando è stata confermata una seconda stagione di The Mandalorian, solo una manciata di dettagli sono stati effettivamente resi pubblici, che includevano solo accenni ai registi che sarebbero stati coinvolti nell’impresa, ma con il primo trailer della seconda stagione da qualche ora arrivato online, è arrivato anche l’elenco completo dei registi che hanno diretto la stagione di otto episodi.

La lista di registi per la nuova stagione vede un interessante mix di nuovi arrivati ​​nel franchise, registi di ritorno e persone che sono state coinvolte nella serie in un unico ruolo che ora rientrano nell’arena. La nuova stagione di The Mandalorian debutterà su Disney + il 30 ottobre.

I registi della seconda stagione sono Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. Filoni, Howard e Famuyima hanno tutti diretto gli episodi della prima stagione, mentre Weathers ha recitato in alcuni di questi episodi. Favreau è il creatore della serie, anche se era solo un produttore della prima stagione. Reed e Rodriguez sono i nuovi arrivati, anche se Reed è stato precedentemente coinvolto con la Disney come regista dei due film di Ant-Man.

Ciò che potrebbe deludere i fan è che Taika Waititi, che ha diretto lo straordinario finale della prima stagione, non tornerà a dirigere, anche se alla fine tornerà nella galassia lontana, lontana alla direzione di un nuovo lungometraggio live-action.

Vale anche la pena notare che la nuova stagione è composta da otto episodi mentre sette registi sono stati confermati, lasciando quindi intendere che uno dei registi dirige due episodi della nuova stagione. La prima stagione ha visto Filoni, Famuyima e Deborah Chow dirigere più episodi, e Chow è stata scelta per dirigere la prossima serie limitata su Obi-Wan Kenobi.

All’inizio di quest’anno, Favreau ha anche confermato che i prossimi episodi potrebbero variare in merito alla lunghezza rispetto a quanto visto nella stagione precedente. Favreau ha fatto notare in una dichiarazione a EW che:

“Probabilmente ci sono anche variazioni [nella durata degli episodi] quest’anno”. L’episodio più breve della prima stagione è durato 31 minuti mentre il finale di stagione è stato il più lungo con 48 minuti. Data la variabilità di quasi 20 minuti nelle lunghezze degli episodi sembrerebbe improbabile che gli episodi possano essere più brevi di 30 minuti, Favreau probabilmente sta anticipando che alcune puntate potrebbero anche arrivare all’ora di lunghezza.

Leggi anche: Favreau e Filoni a proposito della seconda stagione

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione arriverà il 30 ottobre 2020.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...