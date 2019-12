The Mandalorian 2: Jon Favreau rivela quando arriverà la seconda stagione

La stagione 2 di Mandalorian è stata ufficialmente confermata per l’autunno del 2020.

Quest’anno, quando il franchise di Star Wars ha salutato l’iconica saga degli Skywalker al cinema, è entrato in una nuova era rilasciando la sua prima serie TV live-action. Creata da Jon Favreau, The Mandalorian è stato rilasciato come il programma di punta per il servizio di streaming Disney +, questo novembre. Lo spettacolo è diventato un successo immediato, a causa ovviamente di Baby Yoda, che è diventato virale subito dopo il suo debutto a sorpresa alla fine del primo episodio.

The Mandalorian è stato anche elogiato per come ha ampliato la tradizione di Star Wars, mostrando ciò di cui la proprietà è capace.

Lucasfilm sta sviluppando altri show a tema Star Wars per Disney +, come il prequel di Rogue One con Cassian Andor e la miniserie incentrata su Obi-Wan Kenobi, ma The Mandalorian rimane il loro gioiello della corona sul lato TV, per il momento. Anche prima della prima stagione, è stato rivelato che la stagione 2 era in lavorazione, con le riprese principali già in corso, e ora, i fan sanno quando saranno in grado di vederlo.

Oggi, quando il finale della prima stagione di The Mandalorian è arrivato su Disney +, Favreau ha consegnato a Twitter l’annuncio del debutto della seconda stagione nell’autunno 2020.

Potete dare un’occhiata al suo post qui sotto:

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’emergere del Primo Ordine. Seguiamo il travaglio di un pistolero solitario nella parte esterna della galassia, lontana lontana.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...