The Mandalorian 2: Katee Sackhoff pare interpreterà la leader mandaloriana Bo-Katan Kryze

La stagione 2 di The Mandalorian ha lasciato intendere che Katee Sackhoff interpreterà la leader mandaloriana Bo-Katan Kryze.

Sackhoff non è estranea a Star Wars, in quanto fornisce la voce per la versione animata di Bo-Katan in Star Wars: Cloni Wars e Rebels. Secondo SlashFilm, Sackhoff e Lucasfilm non hanno rilasciato commenti sulla questione, ma la fonte pare aver confermato attraverso più fonti che l’attrice ha recitato nel ruolo di Bo-Katan a febbraio, prima delle interruzioni della produzione a causa della pandemia di coronavirus.

Finora, non ci sono dettagli su come Bo-Katan si adatterà alla storia di The Mandalorian, ma la sua presenza è segno di qualcosa di cruciale che sta per arrivare.

Questo casting è un grande affare per il fandom di Star Wars – per una serie di motivi. Innanzitutto, Sackhoff è uno dei pochi, se non unici doppiatori del franchise, ad aver avuto la possibilità di interpretare il suo personaggio della serie animata Clone Wars e Rebels. Ciò sarà controverso per i fan di attori come Ashley Eckstein e Sam Witwer, che hanno dato vita a personaggi animati come Ahsoka Tano e Darth Maul (rispettivamente) per anni, che si aspettavano lo stesso trattamento.

In secondo luogo, l’inclusione di Bo-Katan è un segnale particolarmente importante che qualunque tipo di storia la seconda stagione di The Mandalorian potrebbe sviluppare.

