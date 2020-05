The Mandalorian 2: Peyton Reed e Robert Rodriguez confermano la loro partecipazione

Il regista di Ant-Man e Ant-Man and The Wasp, Peyton Reed, ha recentemente annunciato durante lo Star Wars Day che ha diretto un episodio della seconda stagione di The Mandalorian.

Condividendo una foto sul suo feed Twitter dell’elmetto di The Mando poggiato sulla sua sedia del suo regista ha fatto l’annuncio, così come anche Robert Rodriguez, che ha così confermato la sua presenza.

Qui sotto potete vedere le immagini:

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW — Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020

Fra le altre cose che riguardano la brillante serie live-action, in onore del 4 maggio, l’attrice Ming-Na Wen ha condiviso uno sguardo più dettagliato del costume del suo personaggio, Fennec. Questo è il miglior assaggio che i fan hanno ottenuto al suo intero aspetto, poiché l’episodio in sé non ha avuto molte opportunità per permetterci di dare una buona occhiata.

Potete vederla nello spazio qui sotto:

May the 4th Be With You! 🤚🏼🥰😘 As promised, here’s Fennec Shand’s look in more detail. Posting it on @starwars day.

Of course.#MayTheForceBeWithYou pic.twitter.com/luVMwFPkqv — Ming-Na Wen (@MingNa) May 4, 2020

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre, mentre in italia è arrivato a partire dal 24 marzo, mentre la seconda stagione dovrebbe uscire a ottobre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...