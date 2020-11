The Mandalorian 2: Phil Szostak conferma che quella vista nell’episodio 2 è una nuova specie

Attenzione spoiler sull’episodio 2 della seconda stagione di The Mandalorian

I ragni delle grotte di ghiaccio dell’episodio 2 della stagione 2 di The Mandalorian sono confermati come una nuova specie.

Star Wars ha introdotto molti più affascinanti nel corso degli anni, a cominciare dal film originale del 1977 e dalla sua memorabile galleria di creature aliene grandi e piccole, buone e cattive, umanoidi e non.

Molti di questi alieni in Star Wars sono ovviamente fondamentalmente umani nel loro comportamento, ma molti di loro rientrano saldamente nella categoria dei “mostri spaventosi”, che appartengono più al mondo del fantasy oscuro e dell’orrore. Esempi memorabili di mostri puri della trilogia originale includono la creatura del tritarifiuti che ha cercato di annegare Luke in Star Wars, i mynock che hanno terrorizzato il Millennium Falcon ne L’Impero Colpisce Ancora, e il famoso pozzo del Sarlacc che mangia Boba Fett de Il Ritorno dello Jedi. Nel corso degli anni da allora, la serie di mostri per abbellire la tradizione di Star Wars è cresciuta, poiché sono arrivati ​​più film e programmi TV ad espandere l’universo originale.

The Mandalorian è chiaramente più che felice di portare avanti questa tradizione di minacciosi mostri di Star Wars, e in effetti la stagione 2 ha già visto l’arrivo di una coppia di creature memorabili. L’episodio 1 ovviamente ha un’epica resa dei conti tra Mando, suoi alleati e il drago krayt, un’enorme creatura simile a un verme della sabbia con appetito per i bantha (e l’occasionale Tusken Raider). L’episodio 2 ha lui ha caratterizzato l’arrivo di una nuova specie di mostri sotto forma di terrificanti ragni delle caverne di ghiaccio che hanno quasi messo bene a Mando, Baby Yoda e il loro nuovo amico noto solo come Frog Lady.

I fan hanno subito notato la somiglianza tra questi ragni e le creature precedentemente note di Star Wars, i krykna, ma è stato confermato dall’artista della Lucasfilm, Phil Szostakvia, su Twitter che questi ragni sono una specie completamente diversa che si basa sullo stesso design di Ralph McQuarrie che ha ispirato il krykna.

Qui sotto potete vedere il concept art citato:

Nell’ultimo episodio di The Mandalorian, Baby Yoda tocca le uova di questi ragni mai visti prima in una grotta di ghiaccio su un pianeta dove lui e Mando si sono schiantati mentre cercavano di eludere un paio di Ala-X della Nuova Repubblica che stavano minacciando la loro navata.

All’inizio le uova sembrano innocue poiché Baby Yoda è in grado di aprirne una e mangiare l’embrione al suo interno (l’appetito di Baby Yoda sembra insaziabile) ma le altre uova iniziano poi a schiudersi, il che fa comparire altri ragni tra cui una regina enorme. Mando e gli altri tornano di corsa alla nave, inseguiti da centinaia di ragni di varie dimensioni, il che complica ulteriormente la situazione in cui si trovano già.

In definitiva, i ragni delle caverne di ghiaccio non hanno uno scopo maggiore del drago krayt dell’ultimo episodio, rappresentando il “mostro della settimana” avversario di Mando. Dal punto di vista del design forse non sono molto interessanti, dato che sono solo ragni di varie dimensioni, ma la loro introduzione tramite uova che ricordano quelle di Alien è stato un momento efficace in quanto ha mostrato a Baby Yoda che la sua curiosità ha messo tutti nei guai.

