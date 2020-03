The Mandalorian 2: Rosario Dawson pare confermata come guest star

Grazie a Deadline abbiamo un ulteriore conferma che Rosario Dawson farà la sua apparizione nella seconda stagione di The Mandalorian, la serie di Star Wars in live-action di Disney +.

Con la produzione della seconda stagione che è già terminata, adesso non ci rimane che scoprire quale ruolo interpreterà la bella e talentuosa attrice, e secondo recenti rumor pare che sarà proprio Ahsoka Tano, l’ex padawan di Anakin Skywlaker che è diventata velocemente uno dei personaggi preferiti dai fan della saga di Star Wars.

Molti sono rimasti in silenzio sul casting di Dawson, ed in effetti non sappiamo effettivamente se interpreterà Ahsoka, ma quello che sappiamo in questo momento grazie alla fonte, è che il suo non è un ruolo regolare in serie.

Resta da confermare ufficialmente se Dawson interpreterà il personaggio preferito dai fan, tuttavia, la speculazione dei fan è pende pesantemente in quella direzione. Entrambe le serie sono state create da Dave Filoni, che è anche regista, scrittore ed EP di The Mandalorian. Ahsoka è un personaggio della specie aliena chiamata Togruta, nota la pigmentazione, le fantasie di colore bianco sul volto, le code sulla testa – simili a quelle dei Twi’lek che, forse, indicano dei progenitori comuni – e corna cave sulla testa chiamate “montral”. Il personaggio di Ahsoka è stato co-creato da George Lucas e Dave Filoni.

The Mandalorian è ambientato cinque anni dopo de Il Ritorno dello Jedi, e segue un cacciatore di taglie che prende l’incarico di proteggere “il bambino”, un cucciolo della specie di Yoda di ben 50 anni del malvagio residuo dell’Impero.

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. La serie ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre, mentre in italia arriverà a partire dal 24 marzo.

