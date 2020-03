The Mandalorian 2: Rosario Dawson pare sia stata scelta per il ruolo di Ahsoka Tano

La stagione 2 di The Mandalorian a quanto pare vedrà Rosario Dawson interpretare Ahsoka Tano, stando a SlashFilm, a quanto pare confermato poi da IGN.

Il personaggio ha fatto il suo debutto nel film animato di Clone Wars, doppiato da Ashley Eckstein. Mentre gli spettatori non hanno preso inizialmente accolto troppo bene la giovane Padawan di Anakin Skywalker, Ahsoka si è evoluta in uno dei personaggi preferiti di tantissimi fan con il progredire dello show televisivo, Clone Wars, ed è ora uno dei personaggi più popolari dell’intero franchise.

Ahsoka ha avuto un ruolo di supporto in Star Wars Rebels e ovviamente è il personaggio principale della settima e ultima stagione di Clone Wars, che è attualmente in corso. Nel corso degli anni, Ahsoka ha creato molto clamore con i fan che domandavano una versione live-action del celebre personaggio, e un’attrice in particolare si è detta disponibile ad interpretarla, Rosario Dawson. Ora, a quanto pare, quei sogni sono diventati realtà.

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. La serie ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre, mentre in italia arriverà a partire dal 24 marzo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...