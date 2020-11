The Mandalorian 2: Sasha Banks a proposito della sua partecipazione nell’anniversario della morte di Eddie Guerrero

L’attrice Mercedes Varnado, più conosciuta come la star della WWE Sasha Banks, ha recentemente sulla sua partecipazione ad un episodio di The Mandalorian, andato in onda nell’anniversario della morte del suo eroe, Eddie Guerrero.

In un’intervista con USA Today, Varnado ha descritto l’esperienza del vedere se stessa in The Mandalorian, e ha spiegato come il dolore di perdere il suo eroe l’ha ispirata a “creare un’eredità” per se stessa.

“È stato un piacere di prima mattina”, ha detto Varnado guardando il suo episodio in onda. “Mi sono svegliata con un enorme attacco di ansia. Dicevo a me stessa: ‘Oh mio Dio, oggi è il giorno!’. Ho dovuto fare la mia meditazione e ho fatto una passeggiata prima di crollare.”

Varnado appare nel terzo episodio della seconda stagione di The Mandalorian. Il suo personaggio, noto come Koska Reeves, è un membro dei The Nite Owls, un’unità d’élite mandaloriana sotto la guida di Bo Katan Kryze.

“Non riesco proprio a credere che l’universo mi abbia benedetto con questo giorno in cui il mio episodio è andato in onda”, ha detto Varnado. “Il 13 novembre di 15 anni fa, il mio eroe Eddie Guerrero è morto. Quindi ho sempre pensato a questa dat come a qualcosa di veramente terribile nella mia vita, ma l’ho usata per alimentare la mia passione e per creare un’eredità. Penso sia folle come l’universo stia lavorando attualmente, chiudendo in un certo senso il cerchio.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...