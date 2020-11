The Mandalorian 2: Sasha Banks si dice scioccata dal suo ruolo top secret

La superstar WWE e campionessa femminile di SmackDown, Sasha Banks, dice che è ancora “così scioccata” per il suo ruolo top secret di Star Wars nella seconda stagione di The Mandalorian.

Si ritiene che il misterioso personaggio della Banks – la cui identità sta alimentando la speculazione dopo aver fatto una breve apparizione nel primo trailer della nuova stagione ora in onda su Disney + – arrivi nel terzo episodio, “Capitolo 11”, in uscita venerdì 13 novembre. Prima del suo debutto nella parte televisiva della galassia di Star Wars, Banks ha parlato del suo futuro da attrice con Digital Spy:

“Sono appena oltre l’estremo benedetto. Non posso credere di essere in due dei più grandi universi del mondo intero, con la WWE e l’universo di Star Wars”, ha detto Banks del suo ruolo in Mandalorian. “Sono proprio scioccata. Non posso crederci.”

Alla domanda se potesse ricoprire altri ruoli dopo Star Wars, la Banks ha detto:

“Recito ogni settimana il Friday Night Smackdown. Quindi mi piace esibirmi e mi piace intrattenere. Quindi, ovunque mi porti, allora è lì che voglio essere. Ho in programma molte cose incredibili per me stessa, sono davvero entusiasta per il futuro. Ho lavorato senza sosta per realizzare tutti i miei sogni sin da quando ero una bambina, quindi il wrestling non è l’unica cosa.”