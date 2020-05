The Mandalorian 2: Timothy Olyphant è parte del cast della seconda stagione

Timothy Olyphant è l’ultima star segnalata per aver firmato per la stagione 2 di The Mandalorian, stando a Variety.

L’esatta natura e la portata del ruolo di Olyphant vengono mantenute L’attore Si unisce ai membri del cast della stagione 2 precedentemente confermati Temuera Morrison, Rosario Dawson, Katee Sackhoff (non ancora confermata) e Michael Biehn.

I rappresentanti di Olyphant e Disney non hanno immediatamente risposto alla richiesta di commento.

Il ruolo televisivo più recente di Olyphant è stato nella serie Netflix Santa Clarita Diet. È anche noto per il suo ruolo da protagonista nella serie drammatica di FX, Justified, e in quella di HBO, Deadwood. È stato nominato per l’Emmy come miglior attore per Justified. Per quanto riguarda i film, è apparso di recente in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Altri suoi crediti cinematografici includono Dreamcatcher, The Girl Next Door, Live Free or Die Hard e Hitman.

