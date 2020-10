The Mandalorian 2: un elenco svela il numero di episodi e chi ha sviluppato gli script

Mancano solo poche settimane all’attesissimo ritorno di The Mandalorian, l’amata serie live-action ambientata nell’universo di Star Wars.

I fan sono incredibilmente ansiosi di vedere come andranno avanti le avventure di Mando e Baby Yoda nei nuovi episodi, quali nuovi personaggi vengono introdotti e roba così. Anche se dovremo aspettare ancora un po’ per saperlo, una nuova informazione tecnica sulla nuova stagione entusiasmerà sicuramente i fan.

Un nuovo elenco sul sito Web di Writers Guild of America West rivela chi ha scritto ciascuno degli script della seconda stagione di The Mandalorian, incluso il fatto che il creatore della serie Jon Favreau ha scritto sei degli otto episodi della stagione.

Le uniche eccezioni sono l’episodio 2×05, scritto dal collega produttore esecutivo Dave Filoni, e l’episodio 2×07, scritto dal veterano regista della serie, Rick Famuyiwa. Questa è la stessa proporzione di episodi che Favreau ha scritto nella prima stagione, con Filoni che ha scritto il quinto episodio della stagione e Famuyiwa e Christopher Yost che hanno scritto il sesto episodio.

Questi dettagli interesseranno sicuramente i fan di The Mandalorian, soprattutto considerando ciò che si dice apparirà nella seconda stagione della serie. In particolare, Filoni scrivendo l’episodio 2×05 ha iniziato ad alimentare la speculazione che quella sarà la tanto attesa apparizione live-action di Ahsoka Tano, che si crede sia interpretata da Rosario Dawson.

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione arriverà il 30 ottobre 2020.

