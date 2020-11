The Mandalorian 2: un post di Disney + India conferma Rosario Dawson come Ahsoka Tano?

Un post ora cancellato dall’account Instagram di Disney Plus India sembra confermare che Rosario Dawson interpreterà Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian.

Dopo che i fan sono andati in visibilio per il primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, un sorprendente post su Instagram di Disney Plus avrebbe, a quanto pare, rivelato che Rosario Dawson interpreterà davvero Ahsoka Tano ad un certo punto durante il viaggio di Din Djarin con Baby Yoda (o The Child, se vuoi essere tecnico).

Dawson aveva precedentemente espresso qualche dubbio sul casting dicendo che la notizia non era stata confermata, ma grazie a un post cancellato su Instagram, sembra che la talentuosa attrice sia davvero pronta per interpretare la ex-jedi amata dai fan.

Ahsoka Tano non è l’unico personaggio animato di Star Wars apparentemente apparso in The Mandalorian, dato che Rahul Kohli ha recentemente parlato delle voci secondo cui interpreterà Ezra Bridger. Ma l’account Disney Plus India ha recentemente pubblicato un’immagine di Ahsoka Tano con una didascalia che chiede come sarà Rosario Dawson nel ruolo, prima di offrire anche un dibattito sul ruolo di Sasha Banks, ancora un mistero. Ovviamente, il post originale è stato cancellato, ma non prima che i fan con gli occhi d’aquila lo vedessero e lo condividessero su Twitter.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

