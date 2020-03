The Mandalorian 2: un rumor vorrebbe Jamie Lee Curtis nel cast della seconda stagione

I fan attendono con impazienza la seconda stagione della serie di successo Disney +, The Mandalorian.

Dopo la prima stagione uscita a novembre scorso, tutti hanno appreso quando la serie di Star Wars fosse speciale, e ora siamo entusiasti della stagione successiva, che è stata girata prima che la pandemia di Coronavirus chiudesse ogni tipo di produzione in giro per il mondo, e quindi ancora fissata per arrivare su Disney + in autunno.

A quanto pare, durante quelle riprese, qualcuno è stato avvistato sul set e ciò ha dato motivo ai fan di credere che una nuova star del cinema hollywoodiano sarebbe comparsa nella seconda stagione.

Secondo un rapporto di MakingStarWars, l’attrice Jamie Lee Curtis, del franchise cinematografico di Halloween, insieme a My Girl, True Lies, Scream Queens e Knives Out, è stata vista sul set. Il rapporto afferma che ha compiuto più visite sul set, e sebbene sia non sia stato in grado di confermare niente visto che la produzione è stata chiusa e le cose sono in sospeso a Hollywood, sembra giusto pensare che sia stata aggiunta al cast in qualche modo.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre, mentre in italia arriverà a partire dal 24 marzo.

