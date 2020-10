The Mandalorian 2: un video di Disney + Danimarca conferma la partecipazione di Rosario Dawson?

Nel tempo prima che la seconda stagione di The Mandalorian venisse annunciata, sono state riportate diverse notizie che lasciavano intendere la bellissima e talentuosa Rosario Dawsone avrebbe interpretato Ashoka nella serie Disney +.

Ovviamente erano solo rumor senza fondamento, e dopo il trailer della seconda stagione qualcuno ha speculato sul fatto che in realtà potrebbe essere la wrestler Sasha Banks ad interpretare la famosa ex-allieva di Anakin Skywalker, mentre altri invece pensano che l’interprete impersonerà Sabine Wren, direttamente da Star Wars Rebels.

Ora, però, una storia di Instagram di Disney Plus Danimarca sembrerebbe confermare che nella seconda stagione appariranno sia Rosario Dawson che Timothy Olyphant.

Anche se ovviamente ciò non conferma la sua partecipazione come Ahsoka, parrebbe dare adito al rumor sul suo coinvolgimento, qualunque ruolo le sia stato dato. Per quanto riguarda Olyphant, a quanto pare l’attore ha firmato per il ruolo minore di Cobb Vanth, che è stato introdotto nella serie di romanzi Aftermath di Chuck Wendig.

Qui sotto il post:

The Disney Plus Denmark Instagram story confirms Rosario Dawson and Timothy Olyphant for The Mandalorian Season 2! pic.twitter.com/MjF1hM8k0F — Kessel Run Transmissions (@KRTransmissions) October 3, 2020

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione arriverà il 30 ottobre 2020.

