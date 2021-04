The Mandalorian 2: una featurette mostra il sorprendente utilizzo dello StageCraft nella seconda stagione

Proprio come la trilogia originale di George Lucas, Star Wars e ILM continuano a modificare i confini del lavoro negli effetti visivi e cambiare il modo in cui vengono realizzati i film e la televisione.

Per la prima stagione di The Mandalorian su Disney +, ILM e lo showrunner Jon Favreau hanno introdotto i set del Volume, noto come StageCraft. Nello specifico, si tratta di schermi LED enormi e avvolgenti che agiscono come una tela dove illuminazione, oggetti di scena, scenografie e persino effetti digitali e pratici sono stratificati e regolati in tempo reale.

Dopo la conclusione della seconda stagione, i fan hanno imparato di più su come ILM ha utilizzato i nuovi miglioramenti allo StageCraft per le scene chiave della seconda stagione della serie. ILM ha rilasciato una nuova featurette dietro le quinte che offre un’immersione profonda nella produzione virtuale della seconda stagione di The Mandalorian e come lo StageCraft ha semplificato l’intero processo di produzione.

Nella featurette, ILM ha mostrato diverse scene dell’episodio intitolato “The Jedi” in cui la Ahsoka Tano di Rosario Dawson è apparsa per la prima volta in live-action, così come il ritorno di Bill Burr alla serie nei panni di Migs Mayfeld in “The Believer”. Per “The Believer”, Jon Favreau ha spiegato che lo Stagecraft ha avuto elementi “live-action in primo piano”, è stato come “girare in miniatura applicando la tecnica alla geometria di un ambiente digitale“, e “nel background ci sono figure in stop-motion“.

Sebbene possa sembrare complicato, in realtà rende il processo di produzione molto più semplice migliorando solo la qualità della scena finita. Ancora una volta la Lucasfilm sta cambiando anche il modo in cui i registi girano le scene. Ad esempio, Robert Rodriguez, che ha diretto “The Tragedy” della seconda stagione, potrebbe averlo detto meglio quando ha spiegato che “non stai muovendo fisicamente la telecamera, in realtà stai solo spostando lo sfondo”.

Qui sotto potete vedere il video:

