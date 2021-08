The Mandalorian 3: Carl Weathers afferma che le riprese della terza stagione inizieranno il mese prossimo

Carl Weathers afferma che le riprese della terza stagione di The Mandalorian inizieranno il mese prossimo e conferma che sarà di nuovo alla direzione.

Il primo programma televisivo di Star Wars dal vivo si è dimostrato un enorme successo da quando è stato presentato in anteprima su Disney + nel 2019, conquistando sia la critica che il pubblico. Sebbene la Lucasfilm abbia una miriade di altre serie di Star Wars in arrivo, The Mandalorian continua a essere una parte importante dei loro piani futuri.

La stagione 3 di Mandalorian era in sviluppo già la scorsa primavera, diversi mesi prima del debutto della stagione 2.

Mentre gli spettatori sapevano che la stagione 3 di The Mandalorian era in cantiere, ci sono state domande sulla sua tempistica di produzione. Con lo spin-off, The Book of Boba Fett (che debutterà su Disney+ questo dicembre) messo in precedenza, la terza stagione di The Mandalorian ha aspettato il suo turno. Sulla base dei commenti della star della serie, Giancarlo Esposito, sembra che le riprese della terza stagione di The Mandalorian sarebbero iniziate presto. Ora, Weathers ha ristretto il campo a una finestra specifica.

Durante la sua apparizione allo Steel City Con (tramite Fandom Spotlite), Weathers ha discusso della prossima stagione di The Mandalorian, confermando che riprenderà i panni del suo personaggio, Greef Karga, e che dirigerà di nuovo almeno un episodio. Weathers ha anche menzionato che la nuova stagione inizierà la produzione “entro il prossimo mese”.

“E così ora, inizieremo una nuova stagione di The Mandalorian, entro il prossimo mese. Si. E posso essere di nuovo davanti alla telecamera a dirigere di nuovo.”

La Disney sembra aver confermato che la terza stagione di The Mandalorian non sarà presentata fino al 2022, alla chiamata degli utili della scorsa settimana, e questo ultimo aggiornamento mette la stagione all’interno del programma dell’anno prossimo.

Per fare un confronto, le riprese della stagione 2 di The Mandalorian sono iniziate nell’ottobre del 2019, portando la serie ha debuttare nell’ottobre del 2020. Salvo battute d’arresto o ritardi, la stagione 3 di The Mandalorian potrebbe essere pronta per l’autunno del 2022, ma resta da vedere quando arriverà esattamente su Disney +.

