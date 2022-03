The Mandalorian 3: Christopher Lloyd è entrato a far parte del cast della terza stagione

Dopo alcune avventure con vecchi amici, la galassia lontana, lontana tornerà al MandoVerse con la Stagione 3 di The Mandalorian.

Se tutto andrà secondo i piani, l’ultimo capitolo del viaggio di Din e Grogu dovrebbe aver quasi finito le riprese, lasciando la maggior parte del lavoro di post-produzione nelle mani della ILM da questo momento in poi. La terza stagione dovrebbe riprendere subito dopo gli eventi de The Book of Boba Fett, con il tag team preferito del fandom ora riunito.

C’è stata una quantità significativa di spunti di trama condivisi nelle ultime settimane, che vanno da un aggiornamento dell’armatura per Grogu a maggiori dettagli su una massiccia battaglia mandaloriana che vedrà molti personaggi familiari unirsi alla mischia. Alcune immagini sono persino trapelate dal set, rivelando nuovi elmi mandaloriani rossi per quelli che si dice siano lealisti imperiali, insieme alla notizia che le Guardie Pretoriane e potenzialmente Snoke saranno coinvolti nella stagione.

Pedro Pascal ha recentemente anticipato che ci sarebbero state un certo numero di entità conosciute che sarebbero tornate per la stagione 3, ma che sarebbero apparsi anche alcuni volti nuovi. Molti dei personaggi familiari possono essere facilmente indovinati: il ritorno di Katee Sackhoff nel ruolo di Bo-Katan Kryze non è stato esattamente un segreto ben custodito, e sembra che anche uno dei suoi alleati mandaloriani misteriosamente assente dal finale della seconda stagione tornerà.

Ma c’è sempre spazio per di più quando si tratta di Star Wars. The Mandalorian ha introdotto dozzine di nuovi personaggi nel franchise che hanno lasciato segni significativi in ​​vari modi, molti dei quali sono stati interpretati da attori iconici. La stagione 3 non farà eccezione.

Stando a THR, Christopher Lloyd, l’attore di Ritorno al Futuro, è entrato a far parte di un altro iconico franchise di fantascienza nella sua leggendaria carriera. Ovviamente non sappiamo nei panni di quale personaggio, ma è stato descritto come un guest star.

