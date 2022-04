The Mandalorian 3: Giancarlo Esposito lascia intendere la serie tornerà in estate

La stagione 3 di The Mandalorian a quanto pare potrebbe non essere troppo lontana.

Secondo l’attore Giancarlo Esposito, che ritornerà a quanto pare nei panni di Moff Gideon nella terza stagione della serie live-action di Star Wars, i fan non dovranno aspettare fino alla fine del 2022 per vedere il ritorno delle avventure del cacciatore di taglie corazzato Din Djarin e Grogu dopo la loro storia in The Book of Boba Fett.

Durante una recente apparizione per promuovere la sesta e ultima stagione di Better Call Saul della AMC al The Rich Eisen Show, Esposito ha anticipato la data di ritorno come a metà del 2022 per la terza stagione di The Mandalorian.

“La vedrete presto, molto presto”, ha detto Esposito. “Ho un po’ di cose da fare riguardo quella serie, per dare alcuni ritocchi finali a quello che faccio, ma credo che arriverà quest’estate. Nessuna data ancora fissata, ma arriverà presto.”

Stando ai creatori di The Mandalorian, Jon Favreau e Dave Filoni, il futuro della serie vedrà il porgetto dare “uno sguardo indietro facendo marcia in avanti” verso cosa accadrà nella terza stagione.

