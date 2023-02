The Mandalorian 3: Katee Sackhoff ha descritto alcuni degli sviluppi che Bo-Katan Kryze vivrà nei prossimi episodi

L’attesa è aumentata vertiginosamente per la terza stagione dello show televisivo di Star Wars, The Mandalorian. Prima della premiere della terza stagione dello show, la star Katee Sackhoff ha descritto alcuni degli sviluppi che il suo personaggio, Bo-Katan Kryze, vedrà nei prossimi episodi.

Di recente, Sackhoff, che ha interpretato Bo-Katan in varie serie animate di Star Wars per più di un decennio, ha parlato con Empire di come la comprensione del suo personaggio l’abbia aiutata a prendere decisioni in The Mandalorian.

“Ho vissuto nella pelle di questa donna per molto tempo”, ha detto Sackhoff. “Una delle cose su cui io e Jon ci concentriamo è dove si trova in quel momento, cosa ravviva la sua esperienza”.

Sackhoff ha anche parlato del suo rapporto di lavoro con due creativi chiave di The Mandalorian, lo showrunner e creatore Jon Favreau e il regista Rick Famuyiwa, che hanno entrambi cercato regolarmente il contributo di Sackhoff durante le riprese della terza stagione.

“Jon e Rick, ogni singolo giorno, rimandano a me, cosa che è un’esperienza pazzesca, avere questi maestri che mi chiedono cosa voglio. La conosco davvero, il suo dolore è il mio dolore. Quando lei sperimenta qualcosa, io la sento davvero.”

Sackhoff ha anche parlato del processo di immedesimazione in Bo-Katan, che non è stato solo mentale, ma anche fisico. Almeno cinque stuntman hanno indossato l’armatura mandaloriana di Bo-Katan durante le riprese della terza stagione. Nonostante ciò, Sackhoff ha affermato di esser stata lei stessa dietro a molte delle scene d’azione e ha parlato della routine quotidiana di un intenso lavoro di stunt.

“Se una persona ha un set di abilità migliore dell’altra, beh, quella persona ha bisogno di indossare la tuta quel giorno… detto questo, ho una pessima scivolata col ginocchio. Mi sono esercitata con le mie scivolate col ginocchio nella cucina di mia madre, con gli stracci per i piatti, da quando avevo cinque anni, quindi quando arriverà quella scivolata col ginocchio saprete che sono io.”

È stata anche rivelata una nuova immagine di Bo-Katan, che sembra dura come sempre nella sua armatura, mentre sembra volare con la sua astronave. Ciò che non si sa, tuttavia, è dove sia diretta, poiché i dettagli della trama di The Mandalorian Stagione 3 sono ancora pesantemente nascosti. Tuttavia, è chiaro che incontrerà sia il Mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), sia l’adorabile Grogu, come evidenziato da un’altra immagine che mostra i tre personaggi in piedi fianco a fianco.

EXCLUSIVE IMAGE! 🚨 Katee Sackhoff gave her input to #TheMandalorian showrunners for Bo-Katan's journey in Season 3. "I really do know her – her pain is my pain," she tells Empire. READ MORE: https://t.co/nMXl3YVgkj pic.twitter.com/lD9cVUXbQU — Empire Magazine (@empiremagazine) February 12, 2023

EXCLUSIVE IMAGE 🚨#TheMandalorian Season 3 will open up the world of Mandalore and the Mandalorians, Pedro Pascal tells Empire: “Delicious doors are flying wide open." READ MORE: https://t.co/7kKGNIhhI0 pic.twitter.com/DzyOgw4lqZ — Empire Magazine (@empiremagazine) February 11, 2023

La stagione 2 si è interrotta con Din che ha ottenuto il controllo del trono mandaloriano vincendo la Darksaber, qualcosa che probabilmente causerà tensioni significative dato che Bo-Katan si è sempre considerata l’erede legittima di Mandalore.

Oltre a Sackhoff e Pascal, è stato confermato che molti altri volti torneranno per la terza stagione. Tra questi Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Emily Swallow e Omid Abtahi. Favreau ha scritto tutti gli otto episodi insieme a Dave Filoni e Noah Kloor. Anche numerosi registi di alto profilo torneranno per la terza stagione, tra cui Bryce Dallas-Howard, Famuyiwa, Weathers e Favreau.

La terza stagione di The Mandalorian debutterà il 1° marzo su Disney+.

