The Mandalorian: Bog Iger paragona Jon Favreau a George Lucas

Il CEO della Walt Disney Company, Bob Iger, afferma che l’azienda ha sostenuto The Mandalorian, la prima serie di Star Wars in live-action e tra le prime programmazioni originali a debuttare sul servizio di streaming Disney +, perché il creatore della serie Jon Favreau è un narratore forte con la capacità di raccontare storie con tecnologia innovativa: un set di abilità che ricorda il visionario creatore di Star Wars, George Lucas.

Seguendo il modello impostato da un altro visionario, il fondatore Walt Disney ritiene che la società dovrebbe abbracciare la tecnologia per due motivi principali: entrambi valori fondamentali raggiunti da Disney + e la prima serie di The Mandalorian.

“Uno, usalo per rendere il prodotto e le storie che racconti più interessanti per il pubblico. Non riesco a pensare a un esempio migliore di qualcuno che lo abbia fatto rispetto a George Lucas, ad esempio, usando la tecnologia per raccontare una storia migliore”, ha detto Iger a The Star Wars Show. “Ed è ovviamente quello che abbiamo visto nel 1977, quando abbiamo visto il primo film di Star Wars. Il secondo era, usiamo la tecnologia per distribuire i nostri contenuti alle persone non solo in modi più efficaci, ma in modi più convincenti e più soddisfacenti per loro. Penso che Disney + parli molto di entrambi.”

La serie, incentrata sul cacciatore di taglie mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, che funge da principale protettore di un bene di grande valore – l’infante soprannominato “Baby Yoda” dai fan – è “ovviamente un grande esempio di ciò”.

Alla domanda sul perché la Disney abbia lanciato il suo servizio di streaming con The Mandalorian, Iger ha affermato che la Disney ha “grande fiducia” in Favreau, direttore di Iron Man, Iron Man 2 di proprietà della Disney come The Jungle Book e The Lion King.

“Prima di tutto, abbiamo una grande fiducia in Jon. Sia come narratore, come spirito in quanto rispecchia George, e come artista di livello che sa usare la tecnologia per il bene delle sue storie e il bene del pubblico, che alla fine ascolterà o vedrà quelle storie”, ha detto Iger. “L’avevamo visto in The Jungle Book, che ha creato per noi, e ho pensato fosse brillante in molti modi diversi. Lo abbiamo sicuramente visto in Lion King, che è stato un grande successo in molti modi.

E così quando Jon ha lanciato l’idea di una serie di Star Wars, abbiamo capito immediatamente non solo che avevamo un grande narratore, ma che ne avevamo uno che avrebbe continuato a dettare nuove regole e calcare nuovi sentieri in termini di come avrebbe usato la tecnologia per raccontare grandi storie, in modo anche che sembrassero fresche, importanti, grandi, e che avrebbero portaro i fan verso nuovi lidi, creando nuove esperienze. Per questo è stata una decisione molto facile per noi da prendere.”