The Mandalorian: chi è la Jedi citata nell’ultimo episodio della serie?

L’episodio di questa settimana di The Mandalorian, “Capitolo 11: The Heiress”, ha caratterizzato il debutto live-action di un personaggio significativo proveniente dalle serie animate di Star Wars.

Spoiler da qui in poi.

La leader mandaloriana Bo-Katan Kryze – interpretata in live-action dalla sua doppiatrice Katee Sackhoff – ha salvato Din Djarin e il Bambino dai pirati e si è offerta di aiutarlo a trovare un Jedi, per un prezzo. Bo-Katan indica a Mando la famosa Ahsoka Tano, il cui status di Jedi è oggetto di dibattito. Che si consideri o meno una Jedi, Ahsoka è il personaggio emergente di Star Wars: The Clone Wars, il cui viaggio è continuato in Star Wars Rebels, e che Rosario Dawson, secondo quanto riferito dai rumor, interpreterà in live-action.

Se non hai visto quelle serie, ecco un riassunto delle avventure di Ahsoka fino all’era di The Mandalorian.

Ahsoka ha debuttato nel film Star Wars: The Clone Wars quando, nella sua saggezza, il Consiglio Jedi ha ritenuto opportuno conferire ad Anakin Skywalker un Padawan. All’inizio, ad Anakin – sempre l’uomo d’azione – non piaceva l’idea di avere un nuovo arrivato sotto la sua cura, soprattutto non mentre infuriava una guerra. Ma Ahsoka si guadagnò presto il suo rispetto. I due sono diventati più che insegnante e studente, ma amici.

Ahsoka si fidava implicitamente di Anakin, ma è arrivata a mettere in dubbio la saggezza dell’Ordine Jedi nel corso della serie animata The Clone Wars. Ahsoka credeva che il dovere dei Jedi fosse soprattutto quello di aiutare le persone. Sentiva che la rigida aderenza dell’Ordine alle antiche tradizioni e il coinvolgimento nella guerra tra la Repubblica ei Separatisti avevano fatto perdere la strada ai Jedi.

Le sue preoccupazioni per i Jedi sono arrivate al culmine quando un altro Padawan ha bombardato il Tempio Jedi e ha incastrato Ahsoka per l’atto. Il Consiglio ha espulso Ahsoka dall’Ordine, ma Anakin, non dubitando mai del suo Padawan, ha trovato il vero colpevole. Ha ristabilito il nome di Ahsoka e il Consiglio si è offerto di ripristinare il suo status, ma Ahsoka ha rifiutato, rendendosi conto che voleva percorrere un sentiero diverso.

Ahsoka ha cercato di vivere negli anelli inferiori di Coruscant per un po’, ma non passò molto tempo prima che tornasse alla Guerra dei Cloni. Ha incontrato Bo-Katan, che ha chiesto il suo aiuto per rimuovere Darth Maul dal suo ruolo di potere su Mandalore. Il Capitano Rex guidò la 501° Legione per sostenere la squadra di Mandaloriani di Bo-Katan. Nel frattempo, Ahsoka ha duellato e sconfitto Darth Maul alla vigilia della caduta della Repubblica.

Ahsoka sentì il suo ex maestro cadere nel lato oscuro prima di capire veramente cosa era successo. Durante gli eventi di Star Wars Rebels, ha duellato con Darth Vader e ha confermato le sue peggiori paure. Ha scoperto, senza alcun dubbio, che l’Oscuro Signore dei Sith era Anakin Skywalker. Sarebbe morta lì quando il vecchio Tempio Sith in cui avevano combattuto crollò intorno a loro, ma il giovane ribelle e aspirante Jedi, Ezra Bridger, entrò nel Mondo tra i Mondi e raggiunse Ahsoka Tano un momento prima di morire.

L’ultima volta che abbiamo visto Ahsoka Tano è stato poco dopo la caduta dell’Impero. Il finale di Star Wars Rebels ha confermato che Ahsoka ha combattuto per l’Alleanza Ribelle. Alla fine della guerra, lei e la mandaloriana Sabine Wren hanno intrapreso una ricerca per trovare Ezra, che era scomparso.

Sembra che Ahsoka sia tornata da quella ricerca al tempo della seconda stagione di The Mandalorian. Non dovrebbe passare molto tempo prima che i fan di Star Wars scoprano cosa è successo ad Ahsoka.

