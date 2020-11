The Mandalorian e perchè il “nuovo personaggio” vuole la Darksaber

The Mandalorian ha anticipato perché un “nuovo” personaggio, la cui presenza ha scioccato i fan, vuole The Darksaber.

Senza dubbio la più grande sorpresa del capitolo 11 è stata la comparsa della meravigliosa Katee Sackhoff, grande star della fantascienza televisiva, nel ruolo di Bo-Katan Kryze. Il personaggio è stato presentato al pubblico nella serie animata The Clone Wars, e nello sviluppo degli eventi si p resa evidente come la vera erede al trono del pianeta Mandalore.

Ma lei non è come Mando in molti modi, infatti, le loro opinioni sono piuttosto opposte l’una all’altra. Bo-Katan si toglie l’elmo quando preferisce, e proviene da un gruppo chiamato Death Watch. I loro obiettivi sono di tornare sul pianeta e ricostruire la fiorente società che esisteva prima dell’assedio di Mandalore. C’è solo un problema con questo, ha bisogno della Darksaber per prendere il suo posto sul trono.

Perché confondersi con Mando? Ebbene, è l’ultima persona che ha visto l’uomo in possesso dell’arma leggendaria. I fan di The Mandalorian ricordano il finale della prima stagione, quando Moff Gideon emerge dal relitto del suo Caccia TIE brandendo la particolare spada dopo la sua zuffa con il protagonista, quindi è diventato chiaro che le tre parti convergeranno probabilmente a un certo punto perché Gideon vuole Baby Yoda, Bo-Katan vuole la spada e Mando deve ancora capire chi è il cattivo. L’esplosione d’entusiasmo dei fan però non è finito con la comparsa di Bo-Katan, perché The Mandalorian ha anticipato e confermato l’arrivo di Ahsoka Tano nella serie.

Ad ogni modo, tornando alla Darksaber, Giancarlo Esposito, l’attore che dà vita a Gideon, ha parlato più volte di quell’arma leggendaria negli ultimi mesi. Queste interviste promettevano delle sequenze d’azione con la spada laser, e sembra che ci sarà qualcosa di grande nel prossimo futuro.

“È meraviglioso avere quell’arma iconica in mano. Ci vuole un po’ per abituarsi, visto che è più lunga di una normale spada”, ha detto Esposito al FAN Expo Vancouver. “E, naturalmente, è più corta quando lo spegni. Quindi devi capire come lavorare con l’elsa. Quando usi una spada come quella, devi pensare: non puoi davvero colpire, perché si piegherà. Ha quel [ronzio], vibra con quella luce e quell’energia… quindi devi colpire come se stessi cercando di colpire qualcuno con il palmo della mano, invece di far uscire la lama, col polso dritto. Sembra potente, è meraviglioso. Ne ho rotte tre la scorsa settimana [ride].”

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. La serie ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...