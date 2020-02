The Mandalorian: Giancarlo Esposito parla della presenza delle spade laser nella seconda stagione

Se sei rimasto deluso dalla mancanza di azione con la spada laser nella prima stagione di The Mandalorian, non devi preoccuparti: la seconda stagione dello show su Disney + avrà la sua giusta quota.

La star di The Mandalorian, Giancarlo Esposito, si è fatto vedere al FAN EXPO di Vancouver all’inizio di questo mese, dove ha rivelato a una folla ansiosa che ha speso un mucchio di tempo nell’esercitarsi con Darksaber nel corso della produzione della seconda stagione.

“I prop [responsabili degli oggetti di scena] erano preoccupati perché sono rimasto coinvolto in un bel momento di trambusto con qualcun altro… una cosa che spero che vi piacerà quando la vedrete”, ha detto Esposito durante il suo panel. “In questa stagione c’è un maggior focus sull’azione, parliamo di un combattimento con le spade laser epico, davvero, e vorrei sottolineare che sono l’unico personaggio in questa prima stagione ad aver avuto l’onore di impugnare quella spada laser. È stata una sensazione fantastica.”

Naturalmente, si sono affrettati a chiedere se Moff Gideon avrebbe affrontato Din Djarin o Baby Yoda con la spada laser, un’idea che l’attore ha rapidamente stroncato.

“Beh, assolutamente no. [Ride]. Non ve lo dirò, ragazzi! Tutto è possibile, dovrete continuare a guardarlo. Perché sebbene il bambino abbia un potere incredibile, anche senza dover maneggiare la spada oscura, penso che il bambino sia così più curioso riguardo a cosa sia. Penso che sarete entusiasti e ispirati dalla scena a cui faccio riferimento nella seconda stagione, che uscirà a ottobre. Continuate a guardare!”

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. La serie ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre, mentre in italia arriverà a partire dal 24 marzo.

