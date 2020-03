The Mandalorian: Giancarlo Esposito parla della sua esperienza sul set con un’iconica arma

Giancarlo Esposito condivide cosa ha provato nel maneggiare una particolare e iconica arma di Star Wars nella serie DIsney +, The Mandalorian.

Come sapete dal finale della prima stagione, il villain noto come Moff Gideon, è stato visto negli ultimi due episodi della prima stagione impugnare la famosissima Darksaber, la spada laser dalla lama nera. Per questo, i fan non vedono l’ora di saperne di più sul personaggio e su come è entrato in possesso della spada.

Creata da Jon Favreau, la prima stagione della serie TV si svolge cinque anni dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi, e mostra ai fan il personaggio titolare: il pistolero solitario Din Djarin (Pedro Pascal) che diventa il custode del bambino di 50 anni sensibile alla Forza della stessa specie del Maestro Yoda, soprannominato dai fan Baby Yoda. La stagione 1 si è conclusa con Din e il suo figlio surrogato in fuga da Gideon, ma prima che l’ultima puntata si chiudesse è stato rivelato che l’ex governatore imperiale è in possesso della famosa Darksaber.

Con un ruolo più importante nella stagione 2, Esposito non è altro che entusiasta di essere più coinvolto nella serie live-action di Star Wars. Parlando con Coming Soon all’attore è stato chiesto se fosse pronto a impugnare l’iconica arma unica e quale esperienza avesse fattp finora.

“Sono. Lo sono davvero. Voglio dire che ne ho distrutti un bel po’ dei ragazzi con trucco prostetico. Questa stagione sarà davvero grandiosa. Questo è il western spaziale ultimo così collegato a cose che non conosciamo e che non vediamo. The Mandalorian è una serie così ricca di miti ricolma del viaggio dell’eroe volto a superare qualsiasi cosa, per essere al servizio… Adoro questo spettacolo, davvero. È visionario in così tanti modi e sono felice di farne parte.”

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. La serie ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre, mentre in italia arriverà a partire dal 24 marzo.

