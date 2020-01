The Mandalorian: Gina Carano racconta di un particolare potere di Baby Yoda

Sicuramente una delle particolarità che abbiamo apprezzato maggiormente di The Mandalorian, la brillante prima serie in live-action ambientata nell’universo di Star Wars, è Baby Yoda (ovviamente), ma nei nostri cuori è stata ospitata anche la bella e tostissima Gina Carano, ed lottatrice di arti marziali miste e ora attrice molto apprezzata.

L’interprete di Cara Dune ha recentemente svelato di essere svenuta ben due volte nel girare una particolare scena presente nella serie.

Nel penultimo episodio vediamo la bella ribelle fare a braccio di ferro con Mando e ad un certo punto il piccolo utilizzatore della Forza, credendo probabilmente che l’amico / padre mandaloriano fosse in pericolo, o magari semplicemente per aiutarlo, strangola con i propri poteri la guerriera, e a proposito di questa scena la Carano ha raccontato:

I’m going to tell you something just between us. I legitimately passed out twice while shooting that scene. So.. ya.. it was pretty great. ❤️ That little ones force choke is no joke. 😂 https://t.co/TLOXAZvQs2

— Gina Carano (@ginacarano) January 2, 2020