The Mandalorian: il primo episodio andrà in onda il 22 marzo su Italia 1

A quanto pare, Domenica 22 Marzo sul principale canale Mediaset, Italia 1, verrà messa in onda in chiaro il primo episodio della prima serie live-action di Star Wars, di The Mandalorian, come parte del pacchetto promozionale del lancio in Italia di Disney+.

Come potete vedere riportato dalla guida TV qui sotto, comparsa sul sito del network Mediaset, il primo episodio della serie andrà in onda alle 23:30 del 22 Marzo, per poi venir rilasciata sulla piattaforma di streaming della casa di Topolino, Disney +, il giorno seguente.

Qui sotto potete vedere quindi lo screenshot della guida:

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. La serie ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre, mentre in italia arriverà a partire dal 24 marzo.

