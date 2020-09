The Mandalorian: il trailer della seconda stagione ha mostrato Mon Cala?

Il trailer della seconda stagione di The Mandalorian potrebbe aver rivelato una versione live-action del pianeta natale dell’ammiraglio Ackbar, Mon Cala (o Dac).

Facilmente una delle serie più attese in uscita nell’autunno del 2020, la stagione 2 di The Mandalorian vede Din Djarin e Baby Yoda (aka the Child) tornare per un’altra serie di avventure nella galassia di Star Wars, questa volta non solo in fuga da altri cacciatori di taglie ma anche dal Moff Gideon, che non si fermerà davanti a nulla pur di mettere le mani sul Bambino.

Parte della storia della prima stagione di The Mandalorian includeva il mostrare ai fan cosa ne era stato della galassia negli anni dopo Il ritorno dello Jedi e la Guerra civile galattica. Tatooine era cambiato in modo significativo da quando Luke Skywalker (e l’Impero) se ne erano andati, per esempio; era fatiscente e la gente difficilmente se la cavava, come se non fosse già stato male prima. E mentre l’obiettivo principale della seconda stagione di The Mandalorian sarà riunire Baby Yoda con la sua specie, sembra che i prossimi episodi esploreranno anche più della galassia.

L’inizio del trailer della seconda stagione di The Mandalorian vede il Razor Crest gravemente danneggiato e che a malapena si fa strada verso un pianeta sconosciuto in lontananza. Tenendo conto che Quarrens appare più avanti nel trailer, con Mando e Baby Yoda che viaggiano in barca attraverso un oceano, è plausibile che il pianeta sia in realtà Mon Cala, il pianeta natale di Mon Calamari e Quarren. Entrambe le specie acquatiche sono apparse per la prima volta ne Il Ritorno dello Jedi, ma il personaggio più famoso di entrambi è l’ammiraglio Ackbar, che ha combattuto con la ribellione e, più tardi, con la resistenza.

Sebbene sia un pianeta relativamente sconosciuto ai fan occasionali di Star Wars , Mon Cala ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella politica galattica. Durante le Guerre dei Cloni, Mon Cala si trasformò in una guerra civile tra i Mon Calamari ei Quarren, i cui sforzi erano stati sostenuti dai Separatisti. Così sono intervenuti la Repubblica e i Jedi. E poi, anni dopo, Mon Cala si allea con la Ribellione contro l’Impero, con Ackbar che combatte nella Battaglia di Endor .

La cosa interessante è che, mentre Mon Cala ha avuto un’importante presenza nella saga di Star Wars, non è chiaro quale ruolo potrebbe svolgere nella seconda stagione di The Mandalorian.

Forse Mando e Baby Yoda atterrano su Mon Cala per cercare rifugio e riparare la loro nave, o forse hanno sentito parlare di Luke Skywalker e stanno tornando sui principali mondi dell’Alleanza. Indipendentemente dal motivo della storia, tuttavia, i fan di lunga data di Star Wars apprezzeranno il vedere Mon Cala in live-action per la prima volta, per non parlare dello stile di vita dei Quarrens. Lo stesso Mon Cala è stato raramente esplorato al di fuori dei fumetti, con una sola trama principale in Clone Wars, e la maggior parte di quelle storie si è concentrata sui Mon Calamari.

