The Mandalorian: Jon Favreau ha già iniziato a sviluppare la terza stagione

La data di premiere di ottobre della stagione 2 di The Mandalorian potrà ancora sembrare molto, molto lontana, tanto che è difficile credere che la pre-produzione di una terza stagione sia già cominciata, ma a quanto pare è proprio così.

Fonti vicine a Variety e alla produzione hanno confermato che il creatore Jon Favreau ha scritto la stagione 3 e che il dipartimento artistico, guidato dal vice presidente e direttore creativo esecutivo della Lucasfilm, Doug Chiang, ha creato concept art per questa nuova stagione in alcune delle settimane passate.

“Abbiamo appena iniziato la pre-produzione e stiamo cercando ulteriori avventure per il mandaloriano nella stagione 3”, ha rivelato una fonte.

Inoltre, un’altra fonte con conoscenza ha confermato che il dipartimento di progettazione della produzione ha iniziato a lavorare alla stagione 3 il 20 aprile, indicando il fatto che il dipartimento richiede “un tempo di consegna molto grande” per spiegare perché “gli ingranaggi hanno iniziato a macinare molto prima del previsto”.

La notizia che la terza stagione è in arrivo poco più di un mese dopo che la produzione della seconda è terminata, rivela quanto la Disney riponga fiducia in The Mandalorian, tanto è stato il riscontro positivo fra critica e fan. Lo show dal vivo di Star Wars è stato il più fortunato della maggior parte degli spettacoli Disney +, in quanto è riuscito a completare la produzione all’inizio di marzo, poco prima che l’auto-isolamento da coronavirus divenisse un obbligo.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre, mentre in italia è arrivato a partire dal 24 marzo.

