The Mandalorian: la seconda stagione arriverà a ottobre 2020

La stagione 2 di The Mandalorian è ufficialmente confermata con una data d’uscita fissata per ottobre 2020.

Lo scorso autunno, Star Wars ha finalmente fatto il salto alla televisione con un adattamento live-action di Star Wars con la serie Disney +, che è diventata un enorme successo fin da subito. Lucasfilm sembrava essere consapevole di ciò che avevano ben prima che The Mandalorian diventasse un fenomeno, poiché stavano lavorando già alla seconda stagione nel luglio del 2019 (quando Jon Favreau dichiarò che stava scrivendo le sceneggiature).

Quando la prima stagione di The Mandalorian ha debuttato e il pubblico ha iniziato ad innamorarsi di Baby Yoda, la seconda stagione era già in produzione.

Senza un nuovo film di Star Wars in uscita fino al dicembre 2022, gli spettacoli Disney + in franchise (la lista include anche una serie su Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi) saranno l’attrazione principale per i prossimi anni. Come tale, c’è un grande interesse per quando The Mandalorian continuerà. Favreau ha precedentemente rivelato che lo show sarebbe tornato in autunno, e ora i fan hanno un mese più specifico da segnare sui loro calendari.

Durante l’investors call della Disney, il CEO Bob Iger ha confermato che la seconda stagione di Mandalorian sarà presentata in anteprima su Disney + ad ottobre. Non è stata rivelata una data esatta, ma ora gli spettatori sanno quando possono aspettarsi il prossimo gruppo di episodi.

The Mandalorian è una serie live-action targata Disney, creata, scritta e prodotta da Jon Favreau. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che verranno diretti da Taika Waiti, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Rick Famuyiwa, con una sceneggiatura di Jon Favreau e George Lucas, e con Kathleen Kennedy come produttrice. La fotografia è a cura di Barry Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Carga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito, Werner Herzorg, Emily Swallow, Taika Waititi e Nick Nolte.

Il primo episodio della serie è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a novembre.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...