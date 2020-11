The Mandalorian: Rosario Dawson è rimasta colpita dall’animatronic di Baby Yoda

L’ultima puntata di The Mandalorian “è andata in onda” questo venerdì appena passato e abbiamo finalmente visto l’attesissima comparsa del personaggio di Ahsoka Tano in versione live-action, dopo esser stata uno dei personaggi principali della serie animata The Clone Wars e importante comprimario dell’altrettanto meritevole Rebels.

Il celebre personaggio è stato interpretato da Rosario Dawson, attrice celebre per film come Sin City e per le recenti serie tv Marvel / Netflix, ed è stata osannata all’unanimità da parte di tutto il pubblico di The Mandalorian per la sua interpretazione del personaggio.

Durante una recente intervista con Vanity Fair, l’attrice ha rivelato di esser rimasta a dir poco colpita da una cosa in particolare del set: l’animatronic di Baby Yoda Grogu.

Si sa che le produzioni legate all’universo di Star Wars sono sempre state caratterizzate da una cura molto particolare degli effetti speciali, ricorrendo molto spesso all’uso di animatronics e modellini ancora oggi per poter portare su schermo, piccolo o grande che sia, quella sensazione di organicità e meraviglia che ha reso la Trilogia Classica quello che è stata e quello che ancora oggi è. The Mandalorian non è da meno, e proprio il personaggio del piccolo Grogu ne è la prova vivente.

Sì, ci sono alcune inquadrature del piccoletto che presentano una versione in CGI del personaggio, ma la maggior parte sono state realizzate con un articolato e complicato animatronics che necessita di 5 – 7 persone sul set per essere animato.

La Dawson, nell’intervista prima citata, afferma infatti di esser rimasta senza parole di fronte proprio al lavoro fatto con il piccolo Grogu:

Non vedevo l’ora. Cioè, come sarebbe stato una volta arrivata sul set? E alcuni dei ragazzi che hanno lavorato con Grogu erano gli stessi che conobbi tempo addietro, perché avevano lavorato a Men in Black II con i vermetti. Quindi, queste persone fanno questo lavoro da davvero molto, molto, tempo, e ci sono davvero tanti ragazzi, uno che controllo le orecchie, un altro gli occhi, e le braccia. Stai tenendo in mano questo adorabile, incredibilmente carino, piccola creatura e sta battendo le palpebre, ti sta guardando, e la sua bocca si muove, le orecchie si muovono, ed è così morbido, i piccoli capelli che ha sulla testa. Voglio dire, è incredibile. Capisco completamente Werner [Herzog]. Ho capito quello di cui parlava.

Andando avanti con l’intervista, l’attrice ha anche rivelato di esser stata presente sul set il giorno in cui venne scattata la celebre foto di George Lucas che tiene in braccio il piccolo Grogu, e anche che aveva indosso il completo costume di Ahsoka. Quindi per ovvi motivi è stata tagliata fuori dallo scatto finale:

Ero lì il giorno in cui venne fatta quella foto. Qualcuno fece una foto a George Lucas che tiene in braccio Baby Yoda. Lo sto ancora chiamando Baby Yoda – Grogu! Ero lì quel giorno. Avevo il costume completo di Ahsoka addosso ed ero giusto al margine della foto. E ricordo che divenne virale quando quella foto uscì fuori. Fu magnifico, un momento meraviglioso, ed eravamo davvero tutti fuori di testa. Fu decisamente un momento da veri geek.

Fonte: Heroic Hollywood

The Mandalorian è una serie del 2019 targata Disney+, creata e scritta da Jon Favreau, e con Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e lo stesso Favreau come produttori esecutivi.

La fotografia è a cura di Greig Fraser e Barry “Baz” Idoine, con montaggio di Jeff Seinbenick, Andrew S. Eisen, Dana E. Glauberman e Adam Gerstel, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Nick Holte (Kuiil), Taika Waititi (IG-11), Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Katee Sackhoff (Bo-Katan) e Werner Herzog (il Cliente).

