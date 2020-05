The Mandalorian: Simon Pegg vorrebbe recitare nella serie

Simon Pegg rivela il suo desiderio di voler recitare nella serie The Mandalorian.

Avevamo grandi aspettative per la prima serie live-action a tema Star Wars, ma quando The Mandalorian è effettivamente uscita siamo comunque rimasti a dir poco di sasso di fronte a questo tipo di produzione televisiva. Produzione che trai suoi punti di forza un grande cast composto da nomi come Pedro Pascal, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Nick Nolte e addirittura il regista Werner Herzog.

Il successo della serie sta facendo gola a diversi artisti che vorrebbero tanto prendere parte al progetto, tra cui il famoso attore britannico Simon Pegg.

Noto per i suoi lavori con il regista Edgar Wright, e per la sua perfomance di Montgomery Scott negli ultimi film di Star Trek, Simon Pegg è un attore prevalentemente comico che è sempre stato in grado di farsi riconoscere nel mondo grazie al suo particolarissimo carisma da “inetto”. Carisma che gli ha permesso di arrivare ad interpretare un ruolo, anche se piccolo, in un film leggermente importante come Il risveglio della Forza.

Sembra, però, che Pegg voglia continuare a lavorare all’interno dell’universo di Star Wars, dopo il già citato ruolo in Episodio VII e aver doppiato Dengar in The Clone Wars, in quanto ha da poco espresso il desiderio di voler far parte delle prossime puntate della serie The Mandalorian:

L’ho detto un paio di volte, se Taika Waititi e Jon Favreau decidessero di portare Dengar in The Mandalorian, allora ho avuto in passato qualche tipo di esperienza avendo potuto interpretarlo in Star Wars: Battlefront e The Clone Wars. Tanto per dire… Ho sentito che hanno appena assunto Katee Sackhoff per interpretare un personaggio che non era nei film, ma che ha interpretato in precedenza in un altro progetto di Star Wars.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione arriverà ad ottobre 2020.

