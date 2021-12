The Marvelous Mrs. Maisel 4: ecco due nuovi teaser trailer per la quarta stagione!

Nel mondo di The Marvelous Mrs. Maisel, quando piovono teaser, piove a dirotto.

All’inizio di questa settimana, Prime Video ci ha concesso il first-look alla quarta stagione della fiorente carriera comica di Midge Maisel (Rachel Brosnahan), ma dal momento che abbiamo aspettato ben due anni per vedere il ritorno della serie, un paio di teaser in più di certo non possono male.

La terza stagione si è conclusa con un pesante cliffhanger, minacciando un duro colpo per la carriera della comica. La nostra casalinga alla moda preferita ha fatto molta strada e ora si trova sull’orlo di esplodere nella scena comica di New York, se solo non ci fossero così tanti ostacoli sulla sua strada. Il problema più grande di tutti è arrivato quando Midge ha imparato una lezione importante su chi prende di mira le sue battute. Il cantante in tournée Shy Baldwin (Leroy McClain), ad esempio, non ha apprezzato molto essere deriso e ha licenziato la comica dalla lingua tagliente come atto finale.

Ora Midge e Susie devono raccogliere i pezzi e capire i loro prossimi passi. Allo stesso tempo, la coppia deve adattarsi ai tempi che cambiano: la stagione 4 viene lanciata direttamente nella nuova normalità del 1960. Il cambiamento è in arrivo e in questa stagione nessuno è al sicuro.

Qui sotto potete dare un’occhiata ai nuovi teaser:

Nella terza stagione, Midge (Brosnahan) e Susie (Alex Borstein) hanno scoperto che la vita in tournée con Shy (Leroy McClain) era affascinante ma umiliante, e hanno imparato una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai.

Nella quarta stagione, è il 1960 e il cambiamento è nell’aria. Cercando di affinare la sua recitazione, Midge (Brosnahan) trova un lavoro con totale libertà creativa. Ma il suo impegno per il suo mestiere, e i luoghi in cui la porta, crea una spaccatura tra lei, la famiglia e gli amici che la circondano.

The Marvelous Mrs. Maisel., della creatrice Amy Sherman-Palladino e del produttore esecutivo Daniel Palladino, vede protagonisti Brosnahan, Tony Shalhoub, Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby. La nuova stagione include anche le apparizioni di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander. The Marvelous Mrs. Maisel. è stata vincitrice di 20 Emmy Awards tra cui Outstanding Comedy series, tre Golden Globe tra cui Best TV Series—Comedy, sei Critics Choice Awards tra cui Best Comedy Series, due PGA Awards, un WGA Award e un Peabody Award.

Mi piace: Mi piace Caricamento...