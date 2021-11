The Marvelous Mrs. Maisel 4: ecco il teaser che rivela la data d’uscita della 4° stagione

La Midge di Rachel Brosnahan cercherà di scuotere il tutto dal punto di vista della carriera nella quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel.

Prime Video ha rilasciato il primo di quattro trailer teaser per la prossima stagione che debutterà il 18 febbraio 2022. La stagione andrà in onda nell’arco di quattro settimane, passando da un precedente formato in binge-watching, ad uno con due episodi in uscita ogni venerdì.

Qui sotto potete vedere il teaser:

Nella terza stagione, Midge (Brosnahan) e Susie (Alex Borstein) hanno scoperto che la vita in tournée con Shy (Leroy McClain) era affascinante ma umiliante, e hanno imparato una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai.

Nella quarta stagione, è il 1960 e il cambiamento è nell’aria. Cercando di affinare la sua recitazione, Midge (Brosnahan) trova un lavoro con totale libertà creativa. Ma il suo impegno per il suo mestiere, e i luoghi in cui la porta, crea una spaccatura tra lei, la famiglia e gli amici che la circondano.

The Marvelous Mrs. Maisel., della creatrice Amy Sherman-Palladino e del produttore esecutivo Daniel Palladino, vede protagonisti Brosnahan, Tony Shalhoub, Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby. La nuova stagione include anche le apparizioni di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

The Marvelous Mrs. Maisel. è stata vincitrice di 20 Emmy Awards tra cui Outstanding Comedy series, tre Golden Globe tra cui Best TV Series—Comedy, sei Critics Choice Awards tra cui Best Comedy Series, due PGA Awards, un WGA Award e un Peabody Award.

