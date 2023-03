The Marvelous Mrs. Maisel 5: ecco il teaser trailer che annuncia la data di rilascio della stagione

Prime Video ha rilasciato il primo teaser trailer per la quinta e ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, che offre il primo sguardo a Rachel Brosnahan nel ruolo principale. Rivela anche che la serie sarà rilasciata in anteprima il 14 aprile. Quindi, i fan non dovranno aspettare ancora a lungo!

La serie è ambientata alla fine degli anni ’50 e “Miriam ‘Midge’ Maisel ha tutto ciò che ha sempre desiderato: il marito perfetto, due figli e un elegante appartamento nell’Upper West Side di New York. La sua vita apparentemente idilliaca prende una svolta sorprendente quando scopre un talento nascosto che prima non sapeva di avere: il cabaret. Questa rivelazione cambia la sua vita per sempre mentre inizia un viaggio che la porta dalla sua comoda vita nell’Upper West Side attraverso i caffè e i night club del Greenwich Village mentre si fa strada attraverso l’industria comica della città su un percorso che alla fine potrebbe portarla a un posto sul divano del “Tonight Show”.

Jennifer Salke, capo di Amazon Studios, ha dichiarato in precedenza in una dichiarazione:

“Amy, Dan e The Marvelous Mrs. Maisel hanno tracciato un percorso senza precedenti, elevando le storie che raccontiamo sulle donne, sfidando le norme nel nostro settore e alterando per sempre il panorama dell’intrattenimento con la loro narrazione unica. Le dozzine di premi cementano l’eredità di Maisel in molti modi, ma ciò che è ancora più duraturo e toccante sono i personaggi che Amy ha creato e il mondo in cui la serie è ambientata, brillante e singolare. Questa serie ha significato molto per Prime Video e gli effetti del suo successo si faranno sentire molto dopo la sua ultima stagione. Non vedo l’ora che i fan e il nostro pubblico mondiale di Prime Video assaporino ogni momento mentre ci imbarchiamo verso il culmine di questa serie rivoluzionaria e indimenticabile”.

Lo spettacolo è stato creato da Amy Sherman-Palladino e prodotto da Daniel Palladino. La serie è interpretata da Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby.

Qui sotto potete vedere il teaser:

