The Marvelous Mrs. Maisel 5: Milo Ventimiglia tornerà nella quinta e ultima stagione

La stagione 5 di The Marvelous Mrs. Maisel riporterà in scena il personaggio di Milo Ventimiglia.

Creato da Amy Sherman-Palladino, lo spettacolo vede come protagonista Rachel Brosnahan nei panni di Miriam “Midge” Maisel, una donna degli anni ’50 che rompe i vincoli del suo stile di vita casalingo di New York City e diventa una stand-up comedian. ConMarin Hinkle e Tony Shalhoubnei compaiono nei panni dei genitori di Midge, e Alex Borstein nei panni della schietta manager di Midge, Susie Myerson. La serie ha debuttato su Amazon nel 2017.

Nel 2019, Amazon ha rilasciato la terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel e ha rinnovato la pluripremiata serie per una quarta infornata. Tuttavia, a causa delle preoccupazioni per il coronavirus, le riprese della stagione 4 sono state bloccate, il che ha portato a un ritardo nella messa in onda di una stagione all’anno.

Nel febbraio del 2022, Amazon ha pubblicato la stagione 4, incentrata sulla lotta di Midge per riportare la sua carriera in carreggiata dopo il licenziamento dal tour di Shy Baldwin. La stagione 4 di Marvelous Mrs. Maisel vede Midge e la sua famiglia affrontare alcuni degli ostacoli più impegnativi della serie mentre presentano alcuni volti familiari, tra cui i veterani di Una mamma per amica, Ventimiglia, Kelly Bishop, Chris Eigeman e Scott Cohen.

Ora, sembra che il personaggio di Ventimiglia avrà un altro incontro con Midge. Secondo The Wrap, Ventimiglia riprenderà il suo ruolo nella quinta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel. Introdotto nella stagione 4, episodio 7, Handsome Man ha avuto una breve interazione romantica con Midge prima che Midge scoprisse di essere sposato. Al momento, la trama di Handsome Man nella quinta stagione è sconosciuta.

Per ora, i principali dettagli della trama per la prossima infornata di episodi di The Marvelous Mrs. Maisel rimangono nascosti, ma l’elenco del cast rivela che i personaggi preferiti dai fan vedranno le loro trame arricchite.

