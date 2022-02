The Marvelous Mrs. Maisel: Prime Video rinnova la serie per una quinta e ultima stagione

In vista della premiere della quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, la serie vincitrice di un Emmy è stata rinnovata da Prime Video per una quinta stagione, che sarà l’ultima. La produzione è attualmente in corso a New York.

La quarta stagione della commedia d’epoca debutterà il 18 febbraio esclusivamente sullo streamer con due nuovi episodi in uscita ogni venerdì per quattro settimane.

“Amy, Dan e The Marvelous Mrs. Maisel hanno tracciato un percorso senza precedenti, elevando le storie che raccontiamo sulle donne, che sfidano le norme del nostro settore e alterando per sempre il panorama dell’intrattenimento con la loro narrazione unica”, ha detto Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios, riferendosi ai produttori esecutivi Amy Sherman-Palladino (anche creatrice, sceneggiatrice, regista) e Dan Palladino.

Rachel Brosnahan interpreta Miriam (Midge) Maisel, una casalinga dell’Upper West Side che si è cinematata nella stand-up. La stagione 4, che porta lo spettacolo negli anni ’60, inizia con la carriera di Midge a brandelli mentre decide di ricostruirla alle sue condizioni. È stato girato agli Steiner Studios e in tutta New York City. I cinque distretti hanno un ruolo particolarmente importante nella prossima stagione, che è stata girata durante il Covid.

“Le dozzine di premi cementano l’eredità di Maisel in molti modi, ma ciò che è ancora più duraturo e toccante sono i personaggi che Amy ha creato e il mondo gioioso, brillante e singolare a cui lei e Dan hanno dato vita. Questa serie ha significato così tanto per Prime Video e gli effetti del suo successo si faranno sentire molto tempo dopo la sua ultima stagione”, ha detto Salke.

Nella precedente terza stagione, Midge e Susie hanno scoperto che la vita in tour con Shy (Leroy McClain) era affascinante ma stressante, e hanno imparato una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai.

Il trailer della quarta stagione presenta una Midge determinata che dichiara: “Ogni singolo spettacolo, dirò esattamente cosa ho in mente”. Il nuovo trailer segue una manciata di scorci che mostrano Midge e i suoi genitori che si trasferiscono insieme, e Joel che viene perseguitato per il suo status di single.

The Marvelous Mrs. Maisel., della creatrice Amy Sherman-Palladino e del produttore esecutivo Daniel Palladino, vede protagonisti Brosnahan, Tony Shalhoub, Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby. La nuova stagione include anche le apparizioni di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander. The Marvelous Mrs. Maisel. è stata vincitrice di 20 Emmy Awards tra cui Outstanding Comedy series, tre Golden Globe tra cui Best TV Series—Comedy, sei Critics Choice Awards tra cui Best Comedy Series, due PGA Awards, un WGA Award e un Peabody Award.

